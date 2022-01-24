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The Times пугает: Россия может превратить поставки газа в оружие
24 января 2022, 06:30 • 187 • Политика
The Times со ссылкой на источники высказывает опасения и пугает британцев тем, что Россия якобы может превратить поставки газа в оружие в случае "вторжения" на Украину. В результате британцев могут ожидать рекордные цены на газ и бензин.
Очередную страшилку о России для западного обывателя на этот раз публикует на своих страницах The Times. Высокопоставленные правительственные чиновники, как утверждает издание, ожидают, что Россия, мол, "вооружится" своими природными ресурсами, ограничив поставки газа в Европу, если Запад выполнит свою угрозу и введёт жёсткие экономические санкции против Москвы в случае "вторжения" на Украину.
Тем самым, как полагают британские журналисты, Россия якобы может превратить поставки своего газа в оружие.
"Министров предупредили, что им придётся бороться с рекордными ценами на газ и бензин в случае российского вторжения на Украину", - сообщает газета.
О чём речь? По сути, британцев пугают тем, что санкции против России могут подвигнуть Москву на введение ответных: например, на сокращение поставок газа в Европу. Это, в свою очередь, может привести к энергетическому кризису. В том числе и в Великобритании.
Не названные изданием высокопоставленные чиновники говорят, что прямого риска нехватки газа нет, однако возникший конфликт подтолкнёт цены с нынешних исторических максимумов к новым рекордным уровням.
"В отличие от некоторых стран, Великобритания практически не импортирует российский газ", - отметил один из опрошенных чиновников.
Однако это всё равно опосредованно может ударить по Британии, поскольку при подобном сценарии неминуем рост цен на сырьё.
Учитывая тот факт, что в стране весьма остро стоит вопрос с отоплением и ценами на тепло, а журналисты пугают страшными цифрами про замерзающих стариков, можно только представить, насколько подобные страшилки поднимут панику среди британского населения.
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