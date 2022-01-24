Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Война на четыре дня: Вассерман озвучил время начала атаки против России
"Унижение и бессилие": Сосновский рассказал, как Киев за день настроил...
Американские журналисты набросились на Рябкова и были повержены. Хватило одной ф...
Миллиардные вложения Украины в добычу газа дали ошеломляющий результат
Главная / Политика

The Times пугает: Россия может превратить поставки газа в оружие

24 января 2022, 06:30  •  187 • Политика
The Times со ссылкой на источники высказывает опасения и пугает британцев тем, что Россия якобы может превратить поставки газа в оружие в случае "вторжения" на Украину. В результате британцев могут ожидать рекордные цены на газ и бензин.
Очередную страшилку о России для западного обывателя на этот раз публикует на своих страницах The Times. Высокопоставленные правительственные чиновники, как утверждает издание, ожидают, что Россия, мол, "вооружится" своими природными ресурсами, ограничив поставки газа в Европу, если Запад выполнит свою угрозу и введёт жёсткие экономические санкции против Москвы в случае "вторжения" на Украину.
Тем самым, как полагают британские журналисты, Россия якобы может превратить поставки своего газа в оружие.
"Министров предупредили, что им придётся бороться с рекордными ценами на газ и бензин в случае российского вторжения на Украину", - сообщает газета.
О чём речь? По сути, британцев пугают тем, что санкции против России могут подвигнуть Москву на введение ответных: например, на сокращение поставок газа в Европу. Это, в свою очередь, может привести к энергетическому кризису. В том числе и в Великобритании.
Не названные изданием высокопоставленные чиновники говорят, что прямого риска нехватки газа нет, однако возникший конфликт подтолкнёт цены с нынешних исторических максимумов к новым рекордным уровням.
"В отличие от некоторых стран, Великобритания практически не импортирует российский газ", - отметил один из опрошенных чиновников.
Однако это всё равно опосредованно может ударить по Британии, поскольку при подобном сценарии неминуем рост цен на сырьё.
Учитывая тот факт, что в стране весьма остро стоит вопрос с отоплением и ценами на тепло, а журналисты пугают страшными цифрами про замерзающих стариков, можно только представить, насколько подобные страшилки поднимут панику среди британского населения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



187
Источник
Похожие новости
23 января 2022, 22:55
Мария Шукшина показала уморительные фото чешского политика
24 января 2022, 04:45
Госдеп США устроил панику в Украине
24 января 2022, 03:00
Госдума хочет построить "подвесной мост" между Россией и Украиной
24 января 2022, 03:00
"Это такая игра": Захарова объяснила, почему Запад по любому поводу упоминает Украину
24 января 2022, 04:45
Госдеп о ситуации на Украине: "Байден заявил - Россия может начать военные действия в любой момент"
24 января 2022, 06:30
Экономист: Украина исчезнет с карты без финансовой помощи России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 января 2022, 13:45
Терпение лопнуло. Лавров жёстко обратился к США: "Пора"
22 января 2022, 01:25
Сатановский раскрыл печальное будущее Европы: Индикатором стал Казахстан
22 января 2022, 13:05
Пушков назвал способ «проучить» Кишинев за враждебные высказывания Санду
21 января 2022, 06:10
"Допустим, война": Нардеп предсказал реакцию властей Украины. Цензурно не получилось
17 января 2022, 08:35
Поворот на Север: Россия отказалась выбирать между Западом и Востоком
21 января 2022, 17:50
Зеленский проиграл: Украинцы перейдут на сторону русской армии
21 января 2022, 06:10
Сразу три флота России пришли в движение. Где будет нанесён удар?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.