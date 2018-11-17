The Times провозгласила мультсериал «Маша и Медведь» инструментом «кремлевской пропаганды»

Британское издание The Times провозгласило многосерийный мультфильм «Маша и Медведь» инструментом «кремлевской пропаганды». Сделано это было на основании слов кинокритика, профессора Букингемского университета Энтони Глиса, которому не понравился характер главной героини сериала. «Она слишком много на себя берет. Не будет преувеличением сказать, что она ведет себя по-путински», - отметил академический работник.

То, что в мультике есть также положительный персонаж Медведь, считает The Times, указывает на попытку его создателей «изменить образ России в сознании детей с негативного на позитивный». Такую позицию некогда высказал другой кинокритик, сотрудник Таллинского университета Приита Хыбемяги.

Серия мультфильма, где Маша в фуражке советского пограничника прогоняет зайцев из огорода Медведя, также показалась западным критикам слишком воинственной. По их мнению, она призвана продемонстрировать право России на защиту собственных границ.