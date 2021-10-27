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The Times: Польша пообещала Брюсселю защищать свои права

27 октября 2021, 10:30  •  169 • В мире
Евросоюз угрожает заблокировать финансирование Варшавы
«Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий предупредил: если Европейская комиссия «начнёт третью мировую войну», прекратив финансирование Польши из-за того, что она объявила о независимости своей судебной системы от ЕС, он будет защищать права своей страны «с помощью любого оружия, которое есть в нашем распоряжении»,
– пишет британская газета The Times.
Еврокомиссия решила отложить рассмотрение вопроса по выделению Польше финансирования в размере 36 миллиардов евро. Эта помощь была обещана ранее для восстановления польской экономики, пострадавшей во время пандемии, отмечает издание. Кроме того, Брюссель угрожает отменить выделение и дополнительной помощи в размере 21 миллиарда евро, если Варшава и далее будет демонстрировать свою непокорность и настаивать на верховенстве польских законов над европейскими.
Матеуш Моравецкий уверен: всё эти угрозы и требования Евросоюза слишком напоминают переговоры с приставленным к виску пистолетом. Но если так будет продолжаться и дальше, если Брюссель будет настаивать на том, что Европейский суд имеет приоритет над польскими законами и Конституцией страны, угрожая при этом, в Варшаве вынуждены будут защищаться.
«Что будет, если Европейская комиссия начнёт третью мировую войну? Если они начнут третью мировую войну, то мы будем защищать наши права любым оружием, которое у нас найдётся.
Если кто-то нападёт на нас совершенно несправедливым образом, мы будем защищаться любым возможным способом. Мы считаем, что это и так уже дискриминационный подход в стиле диктата. Но если дела пойдут ещё хуже, нам придётся пересмотреть нашу стратегию»,
– заявил Моравецкий в интервью The Financial Times.
The Times поясняет: польский премьер имел в виду не настоящее оружие для защиты, а своё право вето, применив которое Варшава сможет заморозить принятие всех решений внутри Евросоюза, парализовав работу всех европейских структур и вызвав тем самым хаос в Брюсселе. При этом Матеуш Моравецкий особо подчеркнул – Польша не собирается покидать Евросоюз. Но у Варшавы есть своё требование к Еврокомиссии – отказаться от планов обратиться в Европейский суд для наложения ежедневных штрафов на Польшу до тех пор, пока страна не изменит свои позиции.
«С их стороны это был бы самый разумный шаг. Потому что тогда мы не будем разговаривать друг с другом с пистолетом, приставленным к виску»,
– уверен глава правительства Польши.
Соб. корр. ФСК

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