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The Times обвинило Кремль в "фальсификации" выборов. Виновным назначили орангутана

09 февраля 2022, 13:55  •  70 • Политика
Британское издание The Times неожиданно обвинило Кремль в фальсификации выборов талисмана новогодней столицы - 2022, Новосибирска. Виновным оказался орангутан.
На звание символа столицы Нового года в России претендовали разные животные, но, как сообщает The Times, в выборы вмешались сторонники Навального*. Они призвали "сплотиться вокруг орангутана" по кличке Бату. Примат обитает в новосибирском зоопарке.
Бывший сотрудник структур Навального* в Новосибирске Сергей Бойко заявил, что орангутан станет лучшим вариантом в свете всего происходящего в городе. Что конкретно имел в виду Бойко, не уточняется.
В итоге, как считает британское издание, власти города чуть ли не по указке Кремля не допустили до выборов символом новогодней столицы примата.
* по требованию Росфинмониторинга включён в список террористов и экстремистов. Аффилированные структуры внесены в список организаций, выполняющих функции иностранного агента. Также аффилированные структуры признаны экстремистской организацией и запрещены на территории России.

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