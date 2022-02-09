|
The Times обвинило Кремль в "фальсификации" выборов. Виновным назначили орангутана
09 февраля 2022, 13:55 • 70 • Политика
Британское издание The Times неожиданно обвинило Кремль в фальсификации выборов талисмана новогодней столицы - 2022, Новосибирска. Виновным оказался орангутан.
На звание символа столицы Нового года в России претендовали разные животные, но, как сообщает The Times, в выборы вмешались сторонники Навального*. Они призвали "сплотиться вокруг орангутана" по кличке Бату. Примат обитает в новосибирском зоопарке.
Бывший сотрудник структур Навального* в Новосибирске Сергей Бойко заявил, что орангутан станет лучшим вариантом в свете всего происходящего в городе. Что конкретно имел в виду Бойко, не уточняется.
В итоге, как считает британское издание, власти города чуть ли не по указке Кремля не допустили до выборов символом новогодней столицы примата.
* по требованию Росфинмониторинга включён в список террористов и экстремистов. Аффилированные структуры внесены в список организаций, выполняющих функции иностранного агента. Также аффилированные структуры признаны экстремистской организацией и запрещены на территории России.
Подпишитесь на нас
70
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 февраля 2022, 02:30
|
03 февраля 2022, 03:55
|
04 февраля 2022, 10:15
|
05 февраля 2022, 20:40
|
08 февраля 2022, 07:35
|
03 февраля 2022, 15:35
|
04 февраля 2022, 00:55