The Times обозвала Блэра и Байдена имбецилами

Тони Блэр. Фото: Gustavo Valiente/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Британское издание припомнило экс-главе правительства страны присутствие войск Соединенного Королевства в Ираке

Газета The Times опубликовала карикатуру на бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра и президента США Джо Байдена с заголовком "Имбецил".

На рисунке изображен экс-глава правительства Соединенного Королевства, при котором британские войска были введены в Ирак в 2003 году. Рядом с ним на картинке присутствует действующий хозяин Белого дома, принявший решение о выводе армии Пентагона из Афганистана. На заднем плане можно увидеть людей, которые падают с самолета при попытке улететь из Кабула.

"IMBECILIC" Blair & Biden cartoon slams Iraq invasion & Afghan withdrawal

The Times has produced a biting cartoon on Monday comparing Tony Blair’s decision to invade Iraq in 2003 and #Afganisthan #Talibans #Mujahideen pic.twitter.com/L44sPY1p0J — ٰ (@Wild_Spiritt) August 23, 2021

Буквально накануне Блэр дал свой комментарий по поводу вывода американцами военного контингента из Афганистана. Он раскритиковал это решение, назвав его результатом "повиновения идиотскому девизу о необходимости прекратить вечные войны", сообщает телеграм-канал RT.

Более того, Блэр объявил выход контингента НАТО из республики "имбецильным".

Напомним, ситуация в Афганистане резко обострилась после заявления Вашингтона о выводе пентагоновских войск из региона. Боевики запрещенного в РФ террористического движения "Талибан" весьма быстро заставили сложить оружие правительственных вооруженных сил и взяли под контроль почти всю территорию страны, включая Кабул. В результате этого 15 августа тысячи афганцев заполонили столичный аэропорт в надежде покинуть пределы государства.

Ранее сегодня видный деятель "Талибана" Сухейл Шахин предупредил Вашингтон и Лондон о том, что американские и британские военные должны покинуть Афганистан ровно к 31 августа. Также он выразил надежду, что соседние страны, включая Россию, окажут экономическую помощь республике в ее восстановлении.

