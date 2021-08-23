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The Times обозвала Блэра и Байдена имбецилами
23 августа 2021, 19:10 • 172 • Политика
Британское издание припомнило экс-главе правительства страны присутствие войск Соединенного Королевства в Ираке
Газета The Times опубликовала карикатуру на бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра и президента США Джо Байдена с заголовком "Имбецил".
На рисунке изображен экс-глава правительства Соединенного Королевства, при котором британские войска были введены в Ирак в 2003 году. Рядом с ним на картинке присутствует действующий хозяин Белого дома, принявший решение о выводе армии Пентагона из Афганистана. На заднем плане можно увидеть людей, которые падают с самолета при попытке улететь из Кабула.
Буквально накануне Блэр дал свой комментарий по поводу вывода американцами военного контингента из Афганистана. Он раскритиковал это решение, назвав его результатом "повиновения идиотскому девизу о необходимости прекратить вечные войны", сообщает телеграм-канал RT.
Более того, Блэр объявил выход контингента НАТО из республики "имбецильным".
Напомним, ситуация в Афганистане резко обострилась после заявления Вашингтона о выводе пентагоновских войск из региона. Боевики запрещенного в РФ террористического движения "Талибан" весьма быстро заставили сложить оружие правительственных вооруженных сил и взяли под контроль почти всю территорию страны, включая Кабул. В результате этого 15 августа тысячи афганцев заполонили столичный аэропорт в надежде покинуть пределы государства.
Ранее сегодня видный деятель "Талибана" Сухейл Шахин предупредил Вашингтон и Лондон о том, что американские и британские военные должны покинуть Афганистан ровно к 31 августа. Также он выразил надежду, что соседние страны, включая Россию, окажут экономическую помощь республике в ее восстановлении.
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