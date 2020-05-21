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The Times нашла сбившего Boeing MH17: Без вранья не обошлось
21 мая 2020, 03:55 • 41 • Политика
Бывший российский разведчик Игорь Гиркин берёт на себя "моральную ответственность" за сбитый MH17, пишет британская газета The Times со ссылкой на интервью, в котором Игорь Гиркин отрицает причастность ополченцев к трагедии и указывает на вину Украины. То есть без вранья опять не обошлось.
Бывший офицер российской разведки взял на себя "моральную ответственность" за гибель сотен людей на борту пассажирского авиалайнера, сбитого в небе над Восточной Украиной. С такого громкого заявления начинается статья британской газеты The Times об интервью бывшего командира ополченцев Донбасса Игоря Гиркина украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Разумеется, британские журналисты всё переврали.
В четырёхчасовом интервью Стрелков неоднократно повторил Гордону, что ответственность за сбитый Boeing MH17 несёт украинская сторона, так как трагедия была выгодна только Киеву. Также Стрелков множество раз подчеркнул, что ополченцы не имеют никакого отношения к катастрофе малайзийского авиалайнера.
Откуда тогда британцы взяли, что Стрелков взял на себя ответственность за сбитый самолёт? Поводом для громкого заявления стала единственная фраза бывшего командира ополченцев.
Эти слова журналисты The Times ловко вырвали из контекста и раздули до каких-то нереальных пропорций, представив всё так, будто Стрелков чуть ли не покаялся в том, что лично ответственен за катастрофу. В материале всё же отмечается, что Стрелков отрицает причастность его людей к уничтожению самолёта, но подаётся это так, что он якобы неубедительно оправдывается.
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