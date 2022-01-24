The Times: Британия отправит военных в соседние с Украиной страны

«Речь идёт об усилении военного присутствия в Латвии, Литве, Эстонии и Польше»

Лондон в последние дни проявляет невиданную активность в снабжении Украины вооружением: только за прошедшую неделю в Киев прибыло восемь военно-транспортных самолётов C-17A Globemaster III Королевских ВВС Великобритании. На борту британских самолётов на Украину были доставлены две тысячи противотанковых ракетных комплексов NLAW.

Вот только останавливаться на этом Британия не собирается.

Вслед за ПТРК в Киев отправились и 30 военнослужащих недавно созданной в Великобритании бригады сил специальных операций. На Украине они займутся обучением украинских военных – надо же научить туземцев управляться с ПТРК, сообщает Sky News.

При этом в Лондоне уверяют, что всё это поставленное на Украину вооружение ни в коем случае не угрожает безопасности России. По мнению Sky News, это всего лишь поддержка обороноспособности Киева, ПТРК не являются стратегическим вооружением, а должны использоваться в целях самообороны. Что касается военных, то они вернутся в Британию сразу же, как только научат обращаться с этим оружием украинских солдат.

Но и это ещё не всё.

Британия объявила, что собирается отправить своих военных во все страны НАТО, которые имеют общие границы с Украиной. И это будут сотни военных, нахождение которых в этих странах станет «сдерживающим фактором» для России.

«Великобритания рассматривает возможность отправки дополнительных сотен военнослужащих в страны, соседние с Украиной по НАТО, в качестве «сдерживающего фактора» для России. Речь идёт об усилении военного присутствия в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. Страны НАТО уже обсудили этот вопрос на переговорах, где Министерство обороны Великобритании предложило усилить свои миссии сотнями боеспособных солдат в кратчайшие сроки. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также подтвердил, что возможность увеличения численности войск в восточной части Альянса в настоящее время рассматривается»,

– пишет газета The Times, ссылаясь на Минобороны Британии.

Издание напоминает, что в настоящее время Великобритания командует батальоном альянса численностью 1200 человек, из которых 830 – британские военные. Батальон этот дислоцируется на территории Эстонии.

Есть британские военные и в Польше – 140 человек в составе многонационального батальона НАТО, которым командует США.

Теперь же Лондон планирует разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше «сотни британских военных» с одной целью – поддержать Украину.

Где проходит общая граница у Эстонии и Украины, пока не сообщается.