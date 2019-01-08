The Time: В 2019 году рейтинг Трампа в США пробьёт 50%

В скором времени рейтинг поддержки президента Дональда Трампа в США пойдёт вверх и впервые превысит 50%, считает ирландский журналист и писатель Кормак Луси. Об этом он заявил в своём политическом прогнозе на 2019 год для издания The Time.

Всего в прогнозе Луси 19 пунктов, рост уровня общественного одобрения действий президента Трампа - лишь один из них. По мнению аналитика, усилением своего рейтинга Трамп будет обязан успешной экономической политике.

После заключения сделки между США и Китаем американский фондовый рынок пойдет вверх, что расположит к президенту всё большее число американцев. После этого, уверен Луси, Трамп издаст собственную книгу мемуаров - "Искусство президентства".

Она также будет пользоваться популярностью и станет заметно более успешной, чем мемуары 44-го президента США Барака Обамы.

Другой важный прогноз Луси касается Brexit. Несмотря на все усилия Мэй, считает автор, британский парламент не станет принимать существующую сделку по выходу Соединённого Королевства из состава ЕС. ЕС же не пойдёт на новые уступки. В результате в 2019 году Британия вынуждена будет покинуть Евросоюз без каких-либо предварительных договорённостей.