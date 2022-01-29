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The Telegraph ждёт "катастрофической ошибки Путина" вместе с коллективным Западом

29 января 2022, 16:00  •  65 • Политика
Сценарий "катастрофической ошибки Путина" The Telegraph написал так ярко, будто прямо сейчас собирается исполнять собственный сценарий вместе с коллективным Западом.
Автор британской газеты The Telegraph Кон Кафлин продолжает риторику своих шефов и рассказывает о "катастрофической ошибке Путина" - такой Кафлин считает нападение на Украину.
Судя по тексту, Кафлину очень бы хотелось нападения. Настолько смачно он описывает последствия... Если коротко, то "катастрофическая ошибка Путина" может быть "подобна войне Советского Союза в Афганистане". Это выдаёт полное непонимание Кафлином ситуации. Чтобы подкрепить свою позицию, автор приводит мнение бывшего руководителя секретной службы разведки (Ми-6) Алекса Ягнера. Последний настаивает, что президент Владимир Путин играет с Западом в "покер с повышенными ставками". И если карты будут разыграны неверно, то ошибки не миновать.
Кафлин считает, что Россия может загнать себя в угол. Однако для этого должен совпасть ряд условий:
  • Запад проявит решимость.
  • Москва продолжит выдвигать требования, которые невозможно удовлетворить.
  • Россия нападёт на Украину.
Все три условия, как кажется, невыполнимы. Однако Кафлину они явно нравятся.
Самое смешное в легенде о нападении на Украину - тот факт, что Россия не планирует атаку. Однако нашим оппонентам - так называемому коллективному Западу - этого бы очень хотелось. Ведь война даёт кучу возможностей - наказать Россию, отмыть деньги, оправдать свои самые странные политические решения. Поэтому мы и видим бесконечные сообщения о подготовке военной операции России, хотя на самом деле ничего подобного не происходит. Дошло до того, что президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом просил прекратить сообщения о якобы наступлении России. Поскольку на самом деле ничего подобного не происходит, а украинцы уже начали паниковать и сметать продукты с полок магазинов.

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