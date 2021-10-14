The Telegraph: Войну с Польшей Евросоюз проиграет

Британия, вышедшая из ЕС, учит ЕС жить

«После того, как польский конституционный суд решил отвергнуть приоритет европейских законов над собственными, страна взяла курс на столкновение с Еврокомиссией. Уже зазвучали мрачные угрозы лишить Польшу финансирования Евросоюза, чтобы заставить её повиноваться. Но в этой драке Евросоюз непременно проиграет. Потому что он просто создаст новый кризис вдобавок к тем многочисленным проблемам, с которыми не в силах справиться. Потому что он своим решением только усилит позиции польских националистов»,

– сообщает ежедневная британская газета The Daily Telegraph.

По мнению одного из самых популярных британских изданий, есть ещё одна причина, почему Польша выиграет войну с Евросоюзом. Эта причина заключается в успешности польской экономики.

Что касается конфликта между Варшавой и Брюсселем по вопросу «верховенства права», то он назревал в течение многих лет и, в конце концов, вырвался наружу, когда Конституционный суд Польши постановил: законы ЕС не всегда соответствуют польским законам. Разгневанный Брюссель уже решил «заморозить» заявку на получение Польшей 36 млрд евро из Фонда восстановления после пандемии, также Варшава может лишиться и 121 млрд евро, которые в течение шести лет должны были поступать в страну из региональных фондов развития.

The Telegraph отмечает, что в Польше преобладает католическое общество с традиционными ценностями, и изменить его по желанию Евросоюза невозможно. Единственное, что сможет сделать Брюссель – загнать палкой насильно Польшу в общий строй. Однако это повлечёт за собой неприятные последствия.

«Во-первых, появится ещё один кризис в дополнение к многочисленным уже существующим. ЕС никак не может оправиться от пандемии. В Германии пока нет правительства, а исход президентских выборов во Франции совершенно не ясен. Единая валюта в состоянии хаоса, координация политики практически отсутствует. ЕС делает крупную ставку на финансирование Италии, надеясь, что эта самая слабая из ведущих экономик Европы наконец-то восстановится. Неужели ему на пользу драка с шестой экономикой блока? Вряд ли»,

– считает автор статьи Мэтью Линн (Matthew Lynn).

В Брюсселе уверены, что в Польше всё равно верх одержат проевропейские партии, что вполне вероятно, однако вряд ли стоит на это полностью полагаться, отмечает автор.

Ну и самое главное, по его мнению, это то, что Евросоюз слишком переоценивает воздействие угроз лишить Польшу финансирования. На эту страну долгое время не обращали никакого внимания, однако она незаметно создала достаточно успешную экономику – средние темпы роста вот уже на протяжении десяти лет превышают 4%, а соотношение долга и ВВП составляет 45% и постепенно снижается. Для сравнения – во Франции соотношение долга и ВВП равно 115%, а в Италии – 155%. К тому же в Польше сохранена собственная валюта и собственный Центробанк, неконтролируемый Брюсселем, что очень важно.

Мэтью Линн уверен – недополучить 40 млрд евро неприятно, но не смертельно для Польши, у которой ВВП превышает 600 млрд евро.

Что касается самой Польши, то она пока не собирается выходить из Евросоюза, она просто хочет жить по своим законам, только и всего.

«Во многом экономический подъём Польши обеспечивается за счёт производства продукции для рынка ЕС. Гиганты немецкой индустрии с огромным желанием строят свои предприятия в приграничных с Польшей районах, пользуясь молодой, квалифицированной и относительно дешёвой рабочей силой. Жёсткий «Полексит» создаст колоссальные трудности. И конечно, Евросоюз по-прежнему очень популярен среди польских избирателей. Тем не менее, ЕС затевает драку, в которой он проиграет. И в отдалённой перспективе он вполне может потерять и Польшу»,

– делает вывод The Telegraph.

Забавно, когда Британия учит жить Евросоюз, из которого вышла. С другой стороны, это объясняется просто: англосаксам выгодны страны – члены ЕС, которые подрывают его изнутри. При этом, ещё и за счёт сильных стран ЕС.