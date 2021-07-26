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The Telegraph: Страны Восточной Европы – заноза для ЕС

26 июля 2021, 12:40  •  46 • В мире
Европейские западные ценности стремительно теряют свою привлекательность для стран Восточной Европы
«Цивилизационный «железный занавес» в Европе грозит разорвать континент на части, а страны бывшего Варшавского договора ревностно охраняют свой суверенитет и культуру, становясь для брюссельской элиты скорее занозой, чем ценным активом. Дошло до того, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте недавно спросил, можно ли создать новый Евросоюз без Венгрии и Польши»,
– пишет старейшая британская ежедневная газета The Telegraph.
Такое цивилизационное разделение существовало всегда, однако сегодня оно вновь вспыхнуло в результате споров между Евросоюзом с одной стороны, и Будапештом и Варшавой, с другой. Речь идёт об отношении к правам ЛГБТ, отмечает издание. Но какие бы ни были противоречия внутри ЕС, пока не существует механизма для исключения государств-членов, только лишь статья 7 Договора о Евросоюзе допускает лишение какой-то страны права голоса. В Брюсселе уже начали поговаривать о том, что пришла пора применить эту статью на деле, наказав строптивые страны Восточной Европы.
По мнению The Telegraph, в настоящее время Брюссель не в состоянии даже просто «закрутить гайки», тем самым принудив непослушные страны принять нужное ЕС решение. Всё дело в том, что с каждым годом государства-члены ЕС из Центральной и Восточной Европы всё менее нуждаются в европейских финансах. Санкции же в отношении Польши и Венгрии и лишение их финансирования приведут к тому, что привлекательность нахождения в составе Евросоюза для них быстро исчезнет.
«Кроме того, страны Восточной Европы достигли относительно устойчивого положения своей экономики с низким уровнем долга, с динамично развивающимся промышленным и информационным секторами, от которых страны Западной Европы становятся всё более зависимыми. По доле государственного долга по отношению к ВВП в 2020 году Венгрия (78%) стояла значительно ниже не только Франции (115,9%) и Италии (159,6%), но и ниже показателей в ЕС в целом (93,9%). А дела в Польше (56,6%) оказались лучше, чем в Германии (71,2%). Страны Центральной и Восточной Европы в основном сохранили свои собственные валюты. Следовательно, выйти из ЕС им будет относительно легко»,
– считает автор статьи Джонатан Саксти (Jonathan Saxty).
А Евросоюз между тем находится сегодня в безвыходном положении, в Западной Европе всё чаще стали говорить о том, что страны, подобные Польше и Венгрии, «пьют их кровь» и становятся препятствием на пути демократии. Однако проблема в том, поясняет автор, что выйдя из Евросоюза, Польша и Венгрия, а за ними и другие страны, могут вступить в союз с Россией. Ведь без настойчивых «подсказок» из Брюсселя вряд ли они смогут долго сохранять враждебность по отношению к России, которая выглядит слишком привлекательно сегодня – страна с огромными национальными проектами, огромными просторами и природными ресурсами. К тому же средний поляк имеет гораздо больше общего в цивилизационном отношении со средним россиянином, чем средний немец, отмечает издание.
«Как долго Брюссель сможет мириться с непокорными консервативными странами на востоке Европы? Это покажет только время, но, судя по всему, ни одна из сторон не готова отступить. Государства-члены Евросоюза из Центральной и Восточной Европы никогда не были менее зависимы от ЕС, чем сейчас, и по мере того, как поколение после холодной войны достигает совершеннолетия, преимущественно славянские народы Востока могут решить, что они, наконец, стали сильнее европейского Запада»,
– делает вывод The Telegraph.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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