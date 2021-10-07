Британское издание The Telegraph назвало единственного человека, с которым связано резкое обрушение цен на газ, рост которых стремительно вёл к мировому коллапсу в энергетике.

По данным британского ежедневного издания, цены на газ в Европе стали стремительно падать после заявления президента России Владимира Путина, который выразил готовность помочь стабилизировать растущие мировые цены на энергоносители. Такую же закономерность увидели в Financial Times. Там также отметили, что рыночные цены на газ "резко повернулись вниз" после слов Путина.

Читатели The Telegraph отмечают: "Путин пытается снизить наши цены на газ".

"Надеюсь, что наши настоящие друзья - Байден, Германия и Китай - помешают ему… Наша внешняя политика - смех да и только…" - пишет Themistoklis Zilmar

Пользователь D Gardiner отмечает, что мудрое управление Россией ведёт страну к процветанию, в то время как "Европа совершает экономическое самоубийство".