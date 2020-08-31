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The Telegraph нашёл замену Навальному, которая "борется с Путиным 24/7"
31 августа 2020, 10:15 • 24 • Политика
Журналист Юлия Витязева обратила внимание в своём Twitter на публикацию в британском The Telegraph, который нашёл замену блогеру Алексею Навальному, отметив, что она "борется с Путиным 24/7".
В своём Twitter Юлия Витязева показала скриншот публикации в британском издании The Telegraph. Заголовок статьи гласит: "Женщина, которая борется с Путиным 24/7 после отравления Навального".
В статье речь идёт про соратницу блогера Любовь Соболь.
"Британская "Телеграф" сватает на место Навального Соболь. Дескать, пока шеф в больнице, Люба без обеда и выходных борется с Путиным", - иронично отметила Витязева.
В комментариях поддержали её юмор, продолжив тему.
"У Любы сейчас одна мысль, как бы кабачком на кухне Пригожина не стать. 88 млн исковых у неё на хребте висят и не уменьшаются..." - заметил @muvfL13ZwgGpmeR.
"Вот для чего Люпка траванула шефа", - пишет @OwaFqo6dxyS2mTQ.
"Начинает всё явнее прорисовываться заинтересованная сторона!" - поддержал версию @Cinemax71.
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