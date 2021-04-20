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The Sun: Русские бомбардировщики "обстреливают Украину"
20 апреля 2021, 16:35 • 204 • Политика
Британское издание The Sun заявило, что военные учения России представляют угрозу для безопасности Украины, хотя проводятся они на собственной территории - в отдалении от границ с соседней страной. Такая реакция британских СМИ нередка.
Британское издание The Sun пишет, что Россия готовится к войне с Украиной. Поводом для таких домыслов стали фотографии военной техники. Учения ВКС, которые заметила Британия, местные журналисты назвали подготовкой Путина к войне.
Любые подобные военные действия они воспринимают подобным образом.
Издание пишет, что "войска России готовы к вторжению на Украину", "если кремлёвский авторитарный правитель отдаст приказ".
Британцы также приводят в пример "подготовки к войне" учения, которые накануне прошли в Республике Коми, когда запустили крылатые ракеты.
"На видеозаписи видно, как в ходе учений высотный истребитель МиГ-31БМ наносит удары по целям ракетами класса "воздух-воздух", - об этом пишет британское издание.
Напомним, что Россия имеет право проводить любые учения на территории своей страны, не спрашивая разрешения.
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