The Sun: Русские бомбардировщики "обстреливают Украину"

Британское издание The Sun заявило, что военные учения России представляют угрозу для безопасности Украины, хотя проводятся они на собственной территории - в отдалении от границ с соседней страной. Такая реакция британских СМИ нередка.

Британское издание The Sun пишет, что Россия готовится к войне с Украиной. Поводом для таких домыслов стали фотографии военной техники. Учения ВКС, которые заметила Британия, местные журналисты назвали подготовкой Путина к войне.

Любые подобные военные действия они воспринимают подобным образом.

Издание пишет, что "войска России готовы к вторжению на Украину", "если кремлёвский авторитарный правитель отдаст приказ".

Британцы также приводят в пример "подготовки к войне" учения, которые накануне прошли в Республике Коми, когда запустили крылатые ракеты.

"На видеозаписи видно, как в ходе учений высотный истребитель МиГ-31БМ наносит удары по целям ракетами класса "воздух-воздух", - об этом пишет британское издание.

Напомним, что Россия имеет право проводить любые учения на территории своей страны, не спрашивая разрешения.