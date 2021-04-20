Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чехия опешила от реакции Москвы на высылку дипломатов. Русские объяснили: "...
"Совершенно секретно" о русской армии: Политолог рассказал то, о чём с...
В Госдуме ответили на призыв не пускать россиян в Евросоюз
"Документ повергает в шок": Разрушение России готовится изнутри. Пронь...
Главная / Политика

The Sun: Русские бомбардировщики "обстреливают Украину"

20 апреля 2021, 16:35  •  204 • Политика
Британское издание The Sun заявило, что военные учения России представляют угрозу для безопасности Украины, хотя проводятся они на собственной территории - в отдалении от границ с соседней страной. Такая реакция британских СМИ нередка.
Британское издание The Sun пишет, что Россия готовится к войне с Украиной. Поводом для таких домыслов стали фотографии военной техники. Учения ВКС, которые заметила Британия, местные журналисты назвали подготовкой Путина к войне.
Любые подобные военные действия они воспринимают подобным образом.
Издание пишет, что "войска России готовы к вторжению на Украину", "если кремлёвский авторитарный правитель отдаст приказ".
Британцы также приводят в пример "подготовки к войне" учения, которые накануне прошли в Республике Коми, когда запустили крылатые ракеты.
"На видеозаписи видно, как в ходе учений высотный истребитель МиГ-31БМ наносит удары по целям ракетами класса "воздух-воздух", - об этом пишет британское издание.
Напомним, что Россия имеет право проводить любые учения на территории своей страны, не спрашивая разрешения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



204
Источник
Похожие новости
20 апреля 2021, 07:25
"А что он ждёт?": Посол США отказался покинуть Россию. На опасность такого упорства указал политолог
20 апреля 2021, 01:00
Политолог: "Отношений между Россией и Чехией больше нет"
20 апреля 2021, 05:35
"Высылайте пять мотоциклетов с пулемётами": Призывы Киева к НАТО сравнили со звонком из дурдома
20 апреля 2021, 12:55
"Что-то многократно лопнуло": Меркель высказалась об отношениях с Россией. Коц выдал прогноз
20 апреля 2021, 09:15
Посол США послушался совета Лаврова
20 апреля 2021, 00:05
Россия пригрозила Чехии лишить ее имущества в центре Москвы
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 апреля 2021, 07:25
"А что он ждёт?": Посол США отказался покинуть Россию. На опасность такого ...
20 апреля 2021, 01:00
Политолог: "Отношений между Россией и Чехией больше нет"
20 апреля 2021, 05:35
"Высылайте пять мотоциклетов с пулемётами": Призывы Киева к НАТО сравнили с...
20 апреля 2021, 01:00
"Пусть боятся "Коралла": Турки возмутились русским намёком на печальну...
20 апреля 2021, 12:55
"Что-то многократно лопнуло": Меркель высказалась об отношениях с Россией. ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 апреля 2021, 00:00
Предательство в Суэцком канале: Кто на самом деле спас мир, рискуя жизнью
15 апреля 2021, 00:00
Зачем Байдену разговор с Путиным: Сценарий "обострение в Донбассе" раскрыл политолог Брутер
14 апреля 2021, 14:50
Сбежавший за границу экс-замглавы СБУ Дмитрий Нескромный готов сорвать покров тайны с гражданства Владимира Зеленского
18 апреля 2021, 02:15
"Интернировать минимум 30 человек": Раскрыты планы ликвидации Лукашенко, его семьи и соратников
15 апреля 2021, 15:35
Иностранные военные контингенты с востока Украины перебираются под Львов – их о чём-то предупредили?
16 апреля 2021, 02:35
ФСБ России обвинили в провокации. Украинцам не поверили: "Может, им спьяну показалось?"
14 апреля 2021, 01:05
Зачем США гонит корабли в Чёрное море: Баранец выдал неприятное для Украины объяснение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.