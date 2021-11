The Spectator (Великобритания): аннексия Украины уже идет • 61 • Украина

Запад опасается, что Россия захватит Украину, но это напрасно, пишет The Spectator. Москва и так одерживает победы в Донбассе благодаря экономическим и гражданским связям. Автор статьи напоминает, что сотни тысяч украинцев уже получили российское гражданство. Евросоюз и НАТО не могут дать на это серьезный ответ.



НАТО и ЕС опасаются российского вторжения на восток Украины. И для беспокойства у них есть все основания, ведь Россия начнет эскалацию и глазом не моргнет, а Запад все пытается нащупать лучший ответ. Брюссель и Вашингтон переключились в режим борьбы с огнем, а Россия выбирает, когда и где. Между тем аннексия на востоке уже идет — только не силой, а через гражданские и экономические связи. На этом фоне военная мобилизация кажется второстепенной — это лишь отвлекающий маневр от медленной аннексии квазинезависимых республик на востоке Украины. Пророссийские Донецкая и Луганская области провозгласили независимость от Киева в 2014 году, но Украина их так и не признала.



Cотни тысяч украинцев уже получили российское гражданство. Многие из них голосовали в прошлом году на выборах в Думу — будь то онлайн или организованными автобусными турами в ближайшие российские регионы. Некоторые видные украинцы даже получили мандаты в Думе.



На этой неделе Владимир Путин подписал указ, по которому товары из этих «республик» смогут продаваться в России без ограничений, — включая государственные закупки. Официально указ считается исключением — гуманитарной поддержкой — и будет действовать, пока ситуация не прояснится политически. И это лишь последняя в долгой веренице мер. Все началось в 2015 году с разрешения использовать рубль в качестве валюты, в 2017-м были признаны паспорта «республик», а в 2019-м уже начался процесс натурализации.



Между тем ЕС грозит новый раздор из-за того, как разрешить кризис на границе с Белоруссией. Разговор Ангелы Меркель с Александром Лукашенко не понравился тем, кто видит в этом легитимацию его режима, пусть даже Меркель и обращалась к нему исключительно «господин Лукашенко». Спикер немецких «Зеленых» по внешней политике Омид Нурипур считает, что Меркель нарушила явный консенсус ЕС не признавать Лукашенко законным президентом Белоруссии. При этом Нурипур призвал Германию и ЕС принять застрявших на границе мигрантов, однако категорически против этого вероятные партнеры его партии по коалиции, — Свободная демократическая партия Германии (СвДП), которая ведет трехсторонние переговоры с «Зелеными» и социал-демократами (СДП). Во внешней политике эти стороны «светофорной» коалиции дальше всего друг от друга. Если все кончится тем, что «Зеленые» выйдут из-за стола переговоров, Москва будет вполне довольна. Два других критических голоса — Польша и Литва. Они хотят знать, что будет дальше.



Эммануэль Макрон тоже вышел за рамки всякого мандата ЕС. В ходе почти двухчасового телефонного разговора с Владимиром Путиным в понедельник Макрон прямо напомнил ему, что Франция готова защищать территориальную целостность и суверенитет Украины даже военными средствами. Однако лидер социалистов Жан-Люк Меланшон (Jean-Luc Melenchon) считает, что Макрону для этого потребуется мандат парламента.



В ходе напряженного разговора Макрон затронул широкий круг конфликтов, а Путин провернул свой обычный трюк, когда его в чем-то обвиняют: просто переставил все с ног на голову. Так, в ответ Путин пожаловался Макрону на агрессию польских пограничников против мигрантов, провокационные маневры в Киеве и военное присутствие США в Черном море. Время работает на Путина, и он знает, как расколоть ЕС. Вот вам принцип «разделяй и властвуй» в лучшем виде.



Вольфганг Мюнхау — бывший соредактор немецкой газеты Financial Times Deutschland и директор сайта Eurointelligence, зарегистрированного в Британии

