Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ответ Донбасса на просьбу Киева продать им уголь поставил Украину в тупик. Приде...
На Армению и Азербайджан нашлась управа пострашнее Шойгу: Хватило звонка
Белоруссия оставила Европу без нефти и электричества
"Пускай теперь терпят": Сатановский объяснил реакцию США на уничтожени...
Главная / Украина

The Spectator (Великобритания): аннексия Украины уже идет

19 ноября 2021, 23:15  •  61 • Украина

Запад опасается, что Россия захватит Украину, но это напрасно, пишет The Spectator. Москва и так одерживает победы в Донбассе благодаря экономическим и гражданским связям. Автор статьи напоминает, что сотни тысяч украинцев уже получили российское гражданство. Евросоюз и НАТО не могут дать на это серьезный ответ.

НАТО и ЕС опасаются российского вторжения на восток Украины. И для беспокойства у них есть все основания, ведь Россия начнет эскалацию и глазом не моргнет, а Запад все пытается нащупать лучший ответ. Брюссель и Вашингтон переключились в режим борьбы с огнем, а Россия выбирает, когда и где. Между тем аннексия на востоке уже идет — только не силой, а через гражданские и экономические связи. На этом фоне военная мобилизация кажется второстепенной — это лишь отвлекающий маневр от медленной аннексии квазинезависимых республик на востоке Украины. Пророссийские Донецкая и Луганская области провозгласили независимость от Киева в 2014 году, но Украина их так и не признала.


Cотни тысяч украинцев уже получили российское гражданство. Многие из них голосовали в прошлом году на выборах в Думу — будь то онлайн или организованными автобусными турами в ближайшие российские регионы. Некоторые видные украинцы даже получили мандаты в Думе.

На этой неделе Владимир Путин подписал указ, по которому товары из этих «республик» смогут продаваться в России без ограничений, — включая государственные закупки. Официально указ считается исключением — гуманитарной поддержкой — и будет действовать, пока ситуация не прояснится политически. И это лишь последняя в долгой веренице мер. Все началось в 2015 году с разрешения использовать рубль в качестве валюты, в 2017-м были признаны паспорта «республик», а в 2019-м уже начался процесс натурализации.


Между тем ЕС грозит новый раздор из-за того, как разрешить кризис на границе с Белоруссией. Разговор Ангелы Меркель с Александром Лукашенко не понравился тем, кто видит в этом легитимацию его режима, пусть даже Меркель и обращалась к нему исключительно «господин Лукашенко». Спикер немецких «Зеленых» по внешней политике Омид Нурипур считает, что Меркель нарушила явный консенсус ЕС не признавать Лукашенко законным президентом Белоруссии. При этом Нурипур призвал Германию и ЕС принять застрявших на границе мигрантов, однако категорически против этого вероятные партнеры его партии по коалиции, — Свободная демократическая партия Германии (СвДП), которая ведет трехсторонние переговоры с «Зелеными» и социал-демократами (СДП). Во внешней политике эти стороны «светофорной» коалиции дальше всего друг от друга. Если все кончится тем, что «Зеленые» выйдут из-за стола переговоров, Москва будет вполне довольна. Два других критических голоса — Польша и Литва. Они хотят знать, что будет дальше.

Эммануэль Макрон тоже вышел за рамки всякого мандата ЕС. В ходе почти двухчасового телефонного разговора с Владимиром Путиным в понедельник Макрон прямо напомнил ему, что Франция готова защищать территориальную целостность и суверенитет Украины даже военными средствами. Однако лидер социалистов Жан-Люк Меланшон (Jean-Luc Melenchon) считает, что Макрону для этого потребуется мандат парламента.

В ходе напряженного разговора Макрон затронул широкий круг конфликтов, а Путин провернул свой обычный трюк, когда его в чем-то обвиняют: просто переставил все с ног на голову. Так, в ответ Путин пожаловался Макрону на агрессию польских пограничников против мигрантов, провокационные маневры в Киеве и военное присутствие США в Черном море. Время работает на Путина, и он знает, как расколоть ЕС. Вот вам принцип «разделяй и властвуй» в лучшем виде.

Вольфганг Мюнхау — бывший соредактор немецкой газеты Financial Times Deutschland и директор сайта Eurointelligence, зарегистрированного в Британии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





61
Источник
Похожие новости
18 ноября 2021, 05:15
Ответ Донбасса на просьбу Киева продать им уголь поставил Украину в тупик. Придется сидеть без света
17 ноября 2021, 19:20
Бомба врача Владимира Зеленко
18 ноября 2021, 09:20
Ярош сделал громкое заявление о судьбе России
18 ноября 2021, 14:35
Похоже на то, что украинскую власть ждут «последние времена»
17 ноября 2021, 19:55
Зимний выбор Украины. Развал страны, либо капитуляция на условиях России
19 ноября 2021, 00:30
«Газпром» – мечты сбываются: как в Киеве обрадовались возможности контролировать СП-2
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 ноября 2021, 01:40
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличное пр...
19 ноября 2021, 07:30
Конгрессмены США отказались признать Путина президентом России
19 ноября 2021, 04:00
Зачем на самом деле глава Минобороны Британии ездил в Киев: Политолог раскрыл план Ло...
19 ноября 2021, 09:15
Климкин довёл политолога Корнилова до слёз: "Вот это проснулся!"
19 ноября 2021, 07:30
Bloomberg предсказал "безусловное уничтожение" "Северного потока - 2&q...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 ноября 2021, 22:05
Украинские военные бегут из ВСУ пачками
13 ноября 2021, 18:30
Россия осталась в недоумении после демарша в ООН. Запад поддерживает нацизм?
18 ноября 2021, 08:45
"Всё, да?!" Чему удивился Сергей Лавров на пресс-конференции
16 ноября 2021, 01:55
"Не стоит Киеву рисковать". Короткий перевод спецуказа Путина по Донбассу
17 ноября 2021, 00:40
В Турции раскрыли, зачем купили у России С-400
14 ноября 2021, 04:25
«Русский палач» оказался украинским агентом
13 ноября 2021, 16:45
"Это то, что надо сейчас Москве": Столица бросила беспрецедентный вызов всему миру
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.