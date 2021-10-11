The New York Times: ЦРУ теряет квалификацию

Спецслужбы России, Китая, Ирана и Пакистана всё чаще разоблачают агентов ЦРУ

Одна из самых известных американских газет The New York Times сообщает о срочном послании Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в свои зарубежные резидентуры. Штаб ЦРУ предупреждает всех своих оперативных сотрудников: при вербовке агентов в других странах необходимо быть максимально осторожными и соблюдать все правила личной безопасности. Дело в том, что в последнее время десятки иностранных агентов ЦРУ были разоблачены по всему миру. В последние годы спецслужбы в таких странах, как Россия, Китай, Иран и Пакистан всё более успешно не только выслеживают агентов ЦРУ, но и превращают их в двойных агентов.

«Признавая, что вербовка агентов – рискованный процесс, сообщение ЦРУ подняло проблемы, которые беспокоили агентство в последние годы, но о которых предпочитали молчать. Среди этих проблем на первом месте стоит недооценка работы иностранных спецслужб, чрезмерное доверие к источникам и слишком быстрое привлечение к оперативной деятельности информаторов. К тому же сотрудники ЦРУ, работая в других странах, просто позабыли про потенциальные риски контрразведки»,

– пишет The New York Times.

Издание отмечает, что в штабе ЦРУ с удивлением констатировали тот факт, что во всех странах, особенно в тех, к которым у Вашингтона повышенный интерес, мастерство в использовании технологических инноваций не отстаёт от мастерства американских специалистов, что стало неожиданным. Так во многих странах успешно применяют биометрическое сканирование, программы для распознавания лиц, искусственный интеллект и хакерские инструменты. С помощью всего этого технологического набора идёт слежка за сотрудниками ЦРУ, а в ходе этой слежки легко выходят на информаторов и местных агентов.

Конечно, потеря информаторов – проблема достаточно старая, она существовала всегда, однако в последнее время потери агентов стали массовыми.

The New York Times вспоминает взрыв в 2009 году на базе ЦРУ в Хосте, в Афганистане, в результате которого погибли семь сотрудников агентства. Этот взрыв до сих пор является прекрасным примером того, что значит пренебрегать вопросами безопасности.

Тогда на базу напал смертник, иорданский врач, которого в ЦРУ считали своим агентом и готовили его для внедрения в "Аль-Каиду". Оказалось, что на самом деле он был настроен против Соединённых Штатов. И таких примеров за последние годы набралось десятки.

«Но к провалам приводит не только предательство информаторов и местных агентов, достаточно предателей оказалось и в рядах ЦРУ, которые за деньги продают иностранным спецслужбам как секретные сведения, так и тех же местных агентов»,

– отмечает издание.