The New York Times: США не подставили плечо Зеленскому в Париже

Администрация Трампа обманула надежды Украины

За океаном, наблюдая за встречей в Париже, увидели то, что хотели увидеть: мужественный Зеленский противостоял страшному Путину, европейские лидеры хотели, но не могли поддержать украинского президента, а чего на встрече не хватало, так это присутствия Соединённых Штатов.

Публикация The New York Times «Ukraine’s President Stands Alone Against Russia»

«В ходе слушаний в рамках процедуры импичмента американская военная помощь Украине позиционировалась как та поддержка, которую дружественный гигант оказывает Давиду, выступившему против шатающегося Голиафа, который, если его не остановить, продолжит свои бесчинства. Однако администрация Трампа обманула надежды Украины, очевидным это стало в понедельник, 9 декабря, в Париже», – трагически сообщает американская газета, явно настроенная против Дональда Трампа.

Издание признаёт, что в Париже у Зеленского «было на руках слишком мало карт, которые он мог бы разыграть», и всё потому, что Вашингтон отказался его поддержать. Рядом с украинским президентом не оказалось сильного покровителя, которым мог стать представитель Соединённых Штатов. Ведь у этого представителя в руках было бы мощнейшее оружие – антироссийские санкции, а это, уверяет NYT, единственное, чего боятся в России.

По мнению редакции старейшей американского газеты, не имеет никакого значения тот факт, что Соединённые Штаты никогда не выступали в роли участника Минского процесса, потому что США всегда консультировали Киев, как следует поступать в тех или иных сложных делах, через своих представителей. Иначе говоря, Киев действовал по инструкциям США, которые оперативно выдавали Курт Волкер и Мари Йованович. Возможно, этим и объясняется, что годами топтались на месте.

«Многие оказались участниками процесса импичмента – бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер (Kurt Volker), бывший посол США в Киеве Мэри Йованович (Marie Yovanovitch), а также бывший советник Белого дома по Европе и России Фиона Хилл (Fiona Hill). Все они уже покинули свои посты», – сетует NYT.

И не просто добровольно покинули, а «были оттеснены в сторону президентом, который отдавал предпочтение Путину, а не украинцам, который помог Украине одной лишь фразой, сказанной Зеленскому во время встречи в ООН в сентябре: «Я действительно надеюсь, что вы и президент Путин поладите и что вы сможете решить вашу проблему». Похоже, теперь в глазах антитрамповской американской прессы во всём виноват не Кремль, а Белый дом.

Но и это ещё не всё. Издание отмечает, что на следующий день после встречи в Париже, на которой США не оказали никакой помощи Зеленскому, Трамп принимал у себя министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

«То есть чиновник российского кабинета министров лично встретился с Трампом в Белом доме, тогда как президенту Украины в такой встрече было отказано», – объясняет New York Times самым непонятливым читателям. Вы спросите, каким боком одно к другому? Не спрашивайте, в NYT уже всё решили: Трамп виноват – и всё тут.

Тогда как в ходе слушаний в рамках импичмента американские эксперты не раз заявляли – Трампу просто необходимо встретиться с украинским президентом, ведь тот, «будучи новичком в политике, не может достичь прогресса в одиночку». Встреча же с американским президентом укрепит позиции Украины и продемонстрирует не только украинцам, но и всему миру, что Украина и Зеленский – не одиноки.

«Нельзя не отметить, что Макрон и Меркель храбро пытались помочь украинскому президенту, а сам Зеленский продемонстрировал мужество, согласившись встретиться с Путиным, не видя какой-либо заметной поддержки со стороны Вашингтона. Но отсутствие американцев было заметным и удручающим», – констатирует The New York Times.

Вообще-то Трамп с Зеленским встречался, и все хорошо помнят эту встречу. Зачем нужна ещё одна? Но, следуя логике, The New York Times, нужна, а ещё нужно было приехать в Париж – чтобы Зеленскому не было так страшно.

Смех, да и только.