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The New York Times, несмотря на "дезу", получила "Пулитцера"
12 июня 2021, 00:35 • 59 • В мире
Американское издание The New York Times получило Пулитцеровскую премию за служение обществу.
Издание, ранее приписавшее России подкуп талибов* для убийства американцев, получило престижную награду в области журналистики. Впрочем, премию выписали не за этот одиозный материал, а за "служение обществу".
Издание наградили за репортажи о пандемии коронавируса.
Кроме того, The New York Times присудили "Пулитцера" за лучшие критические статьи благодаря работе Уэсли Морриса. Как отмечает ТАСС, в своих материалах журналист в основном сосредотачивался на проблеме расового неравенства в США.
В России работу The New York Times оценивают скептично. К примеру, в прошлом году официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала один из материалов издания "шикарной дезой".
Речь идёт о статье, в которой вспышку коронавируса в Соединённых Штатах связали с кампанией, направленной на развал американского здравоохранения, за которой якобы стоит президент России Владимир Путин. Захарова на странице в соцсети отметила, что властям США следует привлекать к ответственности всех причастных к дезинформации о пандемии коронавируса.
* "Талибан" - организация признана террористической и запрещена на территории РФ решением Верховного суда от 14 февраля 2003 года.
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