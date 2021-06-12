The New York Times, несмотря на "дезу", получила "Пулитцера"

Американское издание The New York Times получило Пулитцеровскую премию за служение обществу.

Издание, ранее приписавшее России подкуп талибов* для убийства американцев, получило престижную награду в области журналистики. Впрочем, премию выписали не за этот одиозный материал, а за "служение обществу".

Издание наградили за репортажи о пандемии коронавируса.

Кроме того, The New York Times присудили "Пулитцера" за лучшие критические статьи благодаря работе Уэсли Морриса. Как отмечает ТАСС, в своих материалах журналист в основном сосредотачивался на проблеме расового неравенства в США.

В России работу The New York Times оценивают скептично. К примеру, в прошлом году официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала один из материалов издания "шикарной дезой".

Речь идёт о статье, в которой вспышку коронавируса в Соединённых Штатах связали с кампанией, направленной на развал американского здравоохранения, за которой якобы стоит президент России Владимир Путин. Захарова на странице в соцсети отметила, что властям США следует привлекать к ответственности всех причастных к дезинформации о пандемии коронавируса.

* "Талибан" - организация признана террористической и запрещена на территории РФ решением Верховного суда от 14 февраля 2003 года.