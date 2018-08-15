|
The National Interest узнал о сигнале, который ждут США для начала ядерной войны
15 августа 2018, 05:09 • 45 • В мире
Непреднамеренный ядерный конфликт возможен между США, Россией и Китаем, уверены эксперты The National Interest.
США могут начать ядерную войну с Россией и даже Китаем. Как говорится в материале The National Interest, причиной развязывания военных действий такого рода может стать атака на системы ПВО.
Автор публикации Джеймс Актон из Фонда Карнеги за международный мир напоминает, что до 1980-х годов системы управления, ответственные за командование, связь, контроль и разведку, занимались фиксацией исключительно ядерных баллистических ракет. Однако сейчас на них возложена функция отслеживания и неядерных миссий.
В частности, сообщает Актон, системы могут передавать информацию о противоракетной обороне, связанной с перехватом обычных баллистических ракет.
Не исключено, что вскоре Россия, Китай и США и вовсе откажутся от затрат на разделение своих ядерных и неядерных систем управления и средств.
И в таком случае атака на «обычные» объекты, как работа систем противоракетной обороны, к примеру в России, может быть воспринята как первый шаг к развязыванию ядерной войны, говорится в публикации.
Подпишитесь на нас
45
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
12 августа 2018, 16:39
|
10 августа 2018, 10:54
|
13 августа 2018, 23:54
|
10 августа 2018, 08:10
|
12 августа 2018, 18:24
|
08 августа 2018, 07:25
|
12 августа 2018, 04:12