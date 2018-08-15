The National Interest узнал о сигнале, который ждут США для начала ядерной войны

США могут начать ядерную войну с Россией и даже Китаем. Как говорится в материале The National Interest, причиной развязывания военных действий такого рода может стать атака на системы ПВО.

Автор публикации Джеймс Актон из Фонда Карнеги за международный мир напоминает, что до 1980-х годов системы управления, ответственные за командование, связь, контроль и разведку, занимались фиксацией исключительно ядерных баллистических ракет. Однако сейчас на них возложена функция отслеживания и неядерных миссий.

В частности, сообщает Актон, системы могут передавать информацию о противоракетной обороне, связанной с перехватом обычных баллистических ракет.

Не исключено, что вскоре Россия, Китай и США и вовсе откажутся от затрат на разделение своих ядерных и неядерных систем управления и средств.

И в таком случае атака на «обычные» объекты, как работа систем противоракетной обороны, к примеру в России, может быть воспринята как первый шаг к развязыванию ядерной войны, говорится в публикации.