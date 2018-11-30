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The National Interest: Украине не место в НАТО

30 ноября 2018, 17:54  •  97 • Украина
«Америке повезло, что президент Джордж Буш-младший потерпел неудачу в попытках включить Украину и Грузию в состав НАТО»
Очередной день принёс очередной кризис в отношениях между Москвой и Киевом, а также очередное громкое напоминание о том, почему Украину нельзя принимать в НАТО. Вашингтону совершенно незачем ввязываться в войну за доступ к Азовскому морю и пора прекратить расширять альянс за счёт принятия новых членов, которые являются для него обузой в плане безопасности, пишет американский журнал The National Interest.
Полномасштабная война между Россией и Украиной вполне возможна, считает автор статьи Дуг Бандоу (Douglas «Doug» Bandow), старший научный сотрудник Института Катона и бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана. Обе стороны наращивают военные силы в регионе. Но если Владимиру Путину конфликт не нужен, то Петру Порошенко предстоит переизбираться на приближающихся выборах, где он далеко не фаворит, и поэтому кризис ему может быть выгоден.
При этом нельзя забывать, что мосту через Керченский пролив грозит реальная опасность. Издание напоминает, что в мае Том Роган (Tom Rogan), обозреватель Washington Examiner, заявил, что «теперь пришло время Украине разрушить элементы этого моста». «Хотя такой шаг будет представлять собой эскалацию конфликта с Путиным и неизбежно спровоцирует ответные меры со стороны России, США могут и должны поддержать в этом Украину, уповая на нашу военную мощь», – призывал Роган.
Пока что Порошенко обратился за поддержкой в Twitter: «Мы обращаемся к партнёрам по Будапештскому меморандуму, к странам ЕС, к участникам «нормандского формата» с призывом принять скоординированные меры по защите Украины. Мы обращаемся с призывом ко всей проукраинской коалиции: мы должны сплотиться!»
The National Interest отмечает, что список стран, входящих в эту коалицию, большой и солидный. Там и Соединённые Штаты, и Великобритания, большая часть Европы, и Франция с Германией. Но Европа ничего предпринимать не будет, потому что большинство европейских стран не хотят защищать даже самих себя. И они уж точно не отправятся в  крестовый поход на защиту Украины, которую они ни в коем случае не хотят принимать ни в ЕС, ни в НАТО.
«Ожидается, что потери тоже будет нести Вашингтон. Британия и Франция сделают ему одолжение и придут на помощь в трудной ситуации. Польша внесёт свою лепту. А все остальные будут давать советы и надеяться на то, что русские ракеты пролетят над ними в сторону Северной Америки», – иронизирует автор NI.По его мнению, Соединённым Штатам повезло, что президент Джордж Буш-младший потерпел неудачу в своих попытках включить Украину (и Грузию) в состав НАТО. В противном случае Вашингтон был бы обязан прийти на помощь Украине, а Порошенко наверняка вспомнил бы про свои слабые шансы на переизбрание и мог спровоцировать войну с целью возврата Крыма.
Если же начнётся война, Вашингтон втянется в неё автоматически. А шансы на её начало возрастают, когда государства начинают думать, что смогут позаимствовать Вооружённые силы США для реализации собственных целей. Из-за этого они начинают действовать все более безрассудно.
«Прежде всего, Киев не представляет особого интереса для Запада в плане безопасности. Сегодняшние беды и злоключения Украины вызывают чувство обеспокоенности, но они никому не угрожают. Более того, Киев вряд ли можно назвать ни в чем не повинной жертвой, так же как и ЕС и США. Украина – не идеал демократии. Более того, спустя годы после оранжевой революции в Киеве, которую поддержали Вашингтон и Брюссель, они снова с энтузиазмом пошли свергать небезупречного, но законно избранного президента, который склонялся в сторону России. Американские официальные лица без зазрения совести говорили о том, кого бы они хотели видеть на посту премьер-министра Украины. За этим должны были последовать экономическая переориентация Украины на Европу и ее вступление в НАТО. Это не причина для начала войны со стороны Москвы. Но представим себе ситуацию в другом ракурсе. Вашингтону вряд ли понравилось бы, начни Москва вмешиваться в мексиканские дела, приводить к власти симпатичных ей лидеров и подталкивать эту страну к вступлению в Варшавский договор», – пишет The National Interest.
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Бэндоу уверен, что существует лишь один выход из создавшегося положения – необходимо общее урегулирование, включающее Украину и Грузию. При этом нужно помнить, что Крым не вернётся в состав Украины, если только Москва не потерпит военное поражение, а Россия вряд ли прекратит ворошить угли в донбасском костре, пока официальной целью Украины будет вступление в НАТО. Признав эти факты, можно принять стратегию формирования мира и стабильности в этой части планеты.
Суть этой стратегии, по мнению эксперта, в том, что НАТО закрывает свои двери для Украины и Грузии, а Запад отменяет все санкции, не признавая при этом официально аннексию Крыма. Россия отказывается от поддержки украинских сепаратистов и от помех украинским судам, входящим в Азовское море. Грузия и Украина культурно, экономически и политически склоняются туда, куда пожелают, но отказываются от попыток стать миной-ловушкой для Запада. Радости это не принесёт никому. Но в итоге всё для всех сложится благополучно.
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«НАТО исчерпала себя, и пользы от неё сегодня мало. Эта организация может втянуть Америку в ненужную войну, в которой большинство европейских союзников ничего не будут делать, наблюдая за происходящим. Выбраться из такой войны намного сложнее, чем вступить в нее. Вашингтону пора прекратить расширять альянс за счёт принятия новых членов, которые являются для него обузой в плане безопасности. А администрации Трампа вместо этого надо приступить к серьёзным переговорам о прекращении новой холодной войны, которая идёт между Вашингтоном и Москвой», – делает вывод автор The National Interest.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

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