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The National Interest: Украина – худший союзник США, которого только можно представить
02 сентября 2021, 22:05 • 125 • Политика
Нулевые результаты визита Зеленского в США говорят о том, что разрыв между разумом и политикой на украинском направлении в Вашингтоне начинает сокращаться. Программная статья крупного военного издания и вовсе предупреждает, что поддержка Украины может привести к распаду НАТО. И это совсем не шутка.
После завершения вымученного визита в Америку президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует натужный оптимизм:
Какой всемирно-исторического значения результат! После такого признания так и ждёшь от лидера Украины продолжения:
Шестое чувство
Но что ещё остаётся Зеленскому, как не шептать, что была "достигнута большая победа для Украины", лишь потому, что американский президент…
К санкциям, господа, к санкциям! От ужаса и страха в Москве треснула Спасская башня Кремля! По "Газпрому" бегают сплошь лысые люди, по колено утопая в собственноручно вырванных волосах! На площадях столицы собираются угрюмые люди и спешат за гуманитарной похлёбкою к украинскому посольству:
Все ощущают грозную мощь этих слов президента Украины? Уж если он чувствует, то всё, проблема решена. А сроков не было озвучено, чтобы московский супостат раньше времени не догадался.
Впрочем, о том достаточно. В самих США про Зеленского уже забыли: никто даже не потрудился хотя бы рожки Москве построить: мол, вот как мы нашего пёсика накормили, жди теперь нового гавканья у своих ворот! Напротив, в выпущенном по итогам встречи совместном заявлении – всё та же однообразная, как дождик, повестка: стратегическое партнёрство, общие ценности, сохранение транзита газа, необходимость реформ. Ну, разве что двугривенный кинули – 60 миллионов долларов военной помощи, из коих до армии, по опыту Афганистана, хорошо если десятая часть дойдёт.
"Непоколебимая поддержка"
– заверил, правда, на этом фоне глава Пентагона Ллойд Остин. Но это опять – таких заверений сделано было немало, и до красных линий России от них – очень далеко.
Более того, в США крепнет мнение, что, хотя врагов России, конечно, можно и нужно поддерживать, помощь Украине и невыгодна, и опасна. Ярким выражением такого мнения стала статья в военно-экспертном издании Тhe National Interest. Это СМИ считается голосом военно-промышленного комплекса США, но в то же время и пробным оселком политической экспертизы – когда некая идея вбрасывается в информационное пространство на предмет проверки реакции политического истеблишмента.
Свежую заметку Теда Галена Карпентера, старшего научного сотрудника по исследованиям в области обороны и внешней политики в Институте Катона (и одновременно редактора журнала National Interest), как раз и можно с полным правом считать таким вот вбросом-тестом. А за подписью человека, экспертный авторитет которого подтверждается авторством 12 книг и более 950 статей по международным делам, такой вброс становится уже основательной заявкой на корректировку прежнего политического мышления – особенно после позорного фиаско в Афганистане.
Коррупция и несвобода
Скриншот сайта nationalinterest.org
Итак, уже в заголовке "Украина: воинственный клиент Вашингтона в области безопасности" эксперт начинает называть кошку кошкою, а Украину – не мирным зайчиком в зубах кровожадного русского волка, а тем, что она собою и представляет – драчливым и воинственным клиентом США. А уже во вступлении автор расставляет все точки над "i":
Аргументы? Извольте. "Соединённые Штаты изображают эту страну как мирную западную демократию, стремящуюся защитить свою территорию и независимость от якобы хищнической России", но на самом деле "ключевые допущения, лежащие в основе политики США в отношении Украины, ошибочны", потому что:
Нет, вы не ошиблись: это не Ходорковский о России, а американское военное СМИ об Украине.
Но хотя внутренние тенденции Украины вызывают тревогу, предупреждает Тед Карпентер, гораздо большее беспокойство вызывает опасность втягивания США в полномасштабный конфликт, который – внимание! – может быть не поддержан их настоящими (а не декоративными, как Украина) союзниками по НАТО. Ведь в свежей официальной версии оборонной стратегии Украины (принята в марте) прямо записаны претензии на возвращение Крыма и контролируемых "прокремлёвскими сепаратистами" территорий Донбасса. Более того, одной риторикой Киев не ограничивается.
Получить Украину и потерять Европу – так себе размен для Вашингтона.
Украина для США – как Сербия для России
При этом украинские официальные лица требуют не только дипломатической поддержки союзников, но и места в том самом НАТО.
"Такой шаг был бы чрезвычайно опасен, – предостерегает The National Interest. – Кремлёвские чиновники неоднократно давали понять, что членство Киева в НАТО пересекает красную черту. Кроме того, в случае такого решения Соединённые Штаты будут обязаны защищать Киев при любом инциденте, истолкованном Украиной как акт российской агрессии", что, продолжим мы, означает новую мировую войну.
Вывод:
В 1914 году Сербия втянула царскую Россию в свои безрассудные амбиции и спровоцировала массовый конфликт, который уничтожил её покровителя и многое другое, делает историческое сравнение Тед Карпентер. Учитывая поведение Киева, Украина может стать для Штатов Сербией 2020-х годов. Администрация Байдена не должна повторять ошибки русской администрации и попадать в такую ловушку. Вашингтону следует оставить Украину и предоставить ей самой заботу о себе.
Похоже, в политическом Вашингтоне эту мысль начинают осознавать. И что там чувствует Зеленский по поводу вступления в НАТО, не интересует уже решительно никого.
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