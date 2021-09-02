The National Interest: Украина – худший союзник США, которого только можно представить

Нулевые результаты визита Зеленского в США говорят о том, что разрыв между разумом и политикой на украинском направлении в Вашингтоне начинает сокращаться. Программная статья крупного военного издания и вовсе предупреждает, что поддержка Украины может привести к распаду НАТО. И это совсем не шутка.

После завершения вымученного визита в Америку президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует натужный оптимизм:

У президента Байдена и его администрации вообще не было негатива в отношении нашей команды.

Какой всемирно-исторического значения результат! После такого признания так и ждёшь от лидера Украины продолжения:

…А мог ведь и в розги приказать!

Шестое чувство

Но что ещё остаётся Зеленскому, как не шептать, что была "достигнута большая победа для Украины", лишь потому, что американский президент…

…указал на то, что если будут ущемляться права Украины, если возникнут вопросы энергетической безопасности, то США будут готовы к санкциям.

К санкциям, господа, к санкциям! От ужаса и страха в Москве треснула Спасская башня Кремля! По "Газпрому" бегают сплошь лысые люди, по колено утопая в собственноручно вырванных волосах! На площадях столицы собираются угрюмые люди и спешат за гуманитарной похлёбкою к украинскому посольству:

Я чувствую, я слышал, что Байден поддерживает вступление Украины в НАТО, но никаких сроков озвучено не было.

Все ощущают грозную мощь этих слов президента Украины? Уж если он чувствует, то всё, проблема решена. А сроков не было озвучено, чтобы московский супостат раньше времени не догадался.

Впрочем, о том достаточно. В самих США про Зеленского уже забыли: никто даже не потрудился хотя бы рожки Москве построить: мол, вот как мы нашего пёсика накормили, жди теперь нового гавканья у своих ворот! Напротив, в выпущенном по итогам встречи совместном заявлении – всё та же однообразная, как дождик, повестка: стратегическое партнёрство, общие ценности, сохранение транзита газа, необходимость реформ. Ну, разве что двугривенный кинули – 60 миллионов долларов военной помощи, из коих до армии, по опыту Афганистана, хорошо если десятая часть дойдёт.

"Непоколебимая поддержка"

Наша поддержка суверенитета, территориальной целостности и евроатлантического выбора Украины непоколебима,

– заверил, правда, на этом фоне глава Пентагона Ллойд Остин. Но это опять – таких заверений сделано было немало, и до красных линий России от них – очень далеко.

Более того, в США крепнет мнение, что, хотя врагов России, конечно, можно и нужно поддерживать, помощь Украине и невыгодна, и опасна. Ярким выражением такого мнения стала статья в военно-экспертном издании Тhe National Interest. Это СМИ считается голосом военно-промышленного комплекса США, но в то же время и пробным оселком политической экспертизы – когда некая идея вбрасывается в информационное пространство на предмет проверки реакции политического истеблишмента.

Свежую заметку Теда Галена Карпентера, старшего научного сотрудника по исследованиям в области обороны и внешней политики в Институте Катона (и одновременно редактора журнала National Interest), как раз и можно с полным правом считать таким вот вбросом-тестом. А за подписью человека, экспертный авторитет которого подтверждается авторством 12 книг и более 950 статей по международным делам, такой вброс становится уже основательной заявкой на корректировку прежнего политического мышления – особенно после позорного фиаско в Афганистане.

Коррупция и несвобода

Скриншот сайта nationalinterest.org

Итак, уже в заголовке "Украина: воинственный клиент Вашингтона в области безопасности" эксперт начинает называть кошку кошкою, а Украину – не мирным зайчиком в зубах кровожадного русского волка, а тем, что она собою и представляет – драчливым и воинственным клиентом США. А уже во вступлении автор расставляет все точки над "i":

Отношение к Украине как к союзнику создаёт серьёзные и растущие опасности для американского народа. Наличие Украины в качестве фактического "союзника" должно вызывать у Вашингтона всё большее беспокойство. Украина является одновременно недостойным и опасным партнёром для Соединённых Штатов.

Аргументы? Извольте. "Соединённые Штаты изображают эту страну как мирную западную демократию, стремящуюся защитить свою территорию и независимость от якобы хищнической России", но на самом деле "ключевые допущения, лежащие в основе политики США в отношении Украины, ошибочны", потому что:

Правительство Зеленского не только увековечило повсеместную коррупцию, которая преследует Украину с момента обретения независимости, но и усиливает политику, подрывающую основные гражданские свободы.

Нет, вы не ошиблись: это не Ходорковский о России, а американское военное СМИ об Украине.

Но хотя внутренние тенденции Украины вызывают тревогу, предупреждает Тед Карпентер, гораздо большее беспокойство вызывает опасность втягивания США в полномасштабный конфликт, который – внимание! – может быть не поддержан их настоящими (а не декоративными, как Украина) союзниками по НАТО. Ведь в свежей официальной версии оборонной стратегии Украины (принята в марте) прямо записаны претензии на возвращение Крыма и контролируемых "прокремлёвскими сепаратистами" территорий Донбасса. Более того, одной риторикой Киев не ограничивается.

Весною 2021 года Киев начал размещать войска и танки вблизи Крыма для проведения военных учений. Россия ответила некоторыми собственными крупномасштабными перемещениями войск, и военный кризис, который потенциально мог поссорить Соединённые Штаты и НАТО, закипел. К счастью, хладнокровие возобладало и обе стороны начали отступать, но Крым и прилегающая территория остаются тревожными горячими точками.

Получить Украину и потерять Европу – так себе размен для Вашингтона.

Украина для США – как Сербия для России

При этом украинские официальные лица требуют не только дипломатической поддержки союзников, но и места в том самом НАТО.

"Такой шаг был бы чрезвычайно опасен, – предостерегает The National Interest. – Кремлёвские чиновники неоднократно давали понять, что членство Киева в НАТО пересекает красную черту. Кроме того, в случае такого решения Соединённые Штаты будут обязаны защищать Киев при любом инциденте, истолкованном Украиной как акт российской агрессии", что, продолжим мы, означает новую мировую войну.

Вывод:

«Мы подготовили 30 соглашений на сумму более 100 млрд рублей» Поддержка нереалистичных территориальных амбиций Украины неразумна и опасна. Отношение к Украине как к союзнику создаёт серьёзные и растущие опасности для американского народа. Хуже слабого, уязвимого клиента под зонтиком американской безопасности только слабый, уязвимый клиент, проводящий агрессивную политику.

В 1914 году Сербия втянула царскую Россию в свои безрассудные амбиции и спровоцировала массовый конфликт, который уничтожил её покровителя и многое другое, делает историческое сравнение Тед Карпентер. Учитывая поведение Киева, Украина может стать для Штатов Сербией 2020-х годов. Администрация Байдена не должна повторять ошибки русской администрации и попадать в такую ловушку. Вашингтону следует оставить Украину и предоставить ей самой заботу о себе.

Похоже, в политическом Вашингтоне эту мысль начинают осознавать. И что там чувствует Зеленский по поводу вступления в НАТО, не интересует уже решительно никого.