The National Interest: У Трампа есть шанс сменить режим в Иране в 2018 году

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Последние события вокруг Ирана показывают, что администрация Дональда Трампа нацелена не на соблюдение Тегераном ядерной сделки, а на смену режима

Недавний доклад издания The National Interest (NI) даёт такой прогноз:

Вопрос состоит не в том, состоится ли смена режима, а в том, когда это произойдёт.

Напомним, акции протеста начались в Исламской Республике 28 декабря, в Мешхеде, распространившись позднее на Тегеран, Исфахан, Решт и другие города. Основная причина выступлений – недовольство экономической ситуацией в Иране. Ряд демонстрантов требовали прекратить траты на конфликты в Йемене и Ливане.

В ходе столкновений погибли минимум 20 человек, ещё сотни были задержаны. 3 января прошли митинги в поддержку духовного лидера аятоллы Али Хаменеи. Власти страны обвинили США, Саудовскую Аравию и Израиль в провокации беспорядков.

В своих оценках авторы статьи в The National Interest ссылаются на сделанное 7 января заявление директора ЦРУ Майка Помпео в эфире Fox News.

(Этот) теократический режим смотрит назад, вместо того, чтобы смотреть вперед, улучшить жизнь людей. Я полностью ожидаю, что вы увидите, что иранский народ продолжает восставать против этого.

Директор ЦРУ Майк Помпео. Фото: www.globallookpress.com

Три рецепта по смене режима в Иране от National Interest

Геополитический гений Путина: мы в Средиземноморье

Авторы статьи, Рэймонд Тэнтер и Иван Саша Шихан, полагают, что Дональд Трамп в отличие от его предшественников, Джорджа Буша и Барака Обамы, не поддержавших в своё время иранцев, может войти в историю. С этой целью специалисты призывают Белый дом продолжить нагнетать обстановку в ИРИ и предлагают конкретные меры.

Новые санкции. Тэнтер и Шихан приветствуют решение Вашингтона объявить Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической структурой и наложить санкции против пяти иранских фирм, "причастных" к разработке баллистических ракет. Но эксперты призывают расширить санкции. "Есть десятки ответвлений КСИР, занимающихся поставками оружия, нарушениями прав человека и подавлением протестующих", – пишут эксперты.

Контрразведка. Рецепт второй – Белый дом должен действовать на опережение, чтобы справиться с "дезинформацией, распространяемой иранскими спецслужбами". NI советует американской контрразведке тщательно проанализировать иранские операции в мире для борьбы с "дезинформацией режима" в Иране.

Концептуальный подход. И в более широком смысле, аналитики предлагают администрации Трампа сделать "свержение режима изнутри" частью стратегии национальной безопасности США. В качестве образца берётся не прямое силовое вмешательство, как в Ираке 2003 года, а падение коммунистических режимов в Восточной Европе и СССР.

Не берясь утверждать, что доклад The National Interest непременно будет учтён при решениях Трампа, укажем на авторитетность мнения близкого к Республиканской партии журнала. Один из авторов, Тэнтер – это бывший сотрудник СНБ и Пентагона. Главой экспертного совета NI является Генри Киссинджером, по-прежнему оказывающий весомое влияние на внешнеполитическую повестку США.

Глава экспертного совета NI Генри Киссинджер и президент США Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Каковы шансы ЦРУ на успех?

Несмотря на провал инспирированных западными СМИ и спецслужбами протестов в Исламской Республике, обкатанные ранее в Грузии, Украине и арабском мире, ненасильственные методы не раз доказывали свою действенность. Однако поделившиеся своими оценками с "Царьград" эксперты" уверены, что Иран это особый случай.

Заместитель главного редактора ИА "Реалист", иранист Кирилл Джавлах пояснил, что "невоенные методы эффективны, когда у власти нет поддержки населения и монополии на насилие". По мнению эксперта, наглядным свидетельством легитимности исламского режима стали многомилионные проправительственные митинги, прошедшие по всей стране. На этом фоне протесты бунтарей, которым удалось вывести на улицы иранских городов всего лишь 42 тысячи человек, выглядят неубедительно.

Консолидированная позиция иранских силовиков не позволила демонстрантам и их кураторам добиться успеха.

В отличие "Арабской весны" в иранской силовой элите – и спецслужбы, и армия – полный консенсус относительно противостояния врагам и внешним вызовам. В случае внешней угрозы они консолидируются и отбрасывают свои разногласия. Корпус стражей исламской революции – абсолютно предан верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и не заинтересован в смене режима. А без спецслужб, без поддержки изнутри, невозможен госпереворот ни в одной стране,

– отметил Джавлах.

Одним из существенных просчётов, допускаемых Вашингтоном при попытках госпереворотв, является непонимание местных реалий. Об этом свидетельствует и сценарий Египта, где в 2013 году военные во главе с генералом Абдель Фаттахом ас-Сиси свергли американского ставленника Мохамеда Аль-Мурси. Упущением стал и путч в Турции, где в июле 2016 года население встало на защиту президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Тоже самое может произойти в Иране.

Доцент тегеранского Института региональных исследований Университета имени Шахида Бехешти Хамидреза Азизи указал на отсутствие реалистичной оценки внутренней политики в Иране.

Трамп запрещает иранцам въезд в США, и в то ж время утверждает, что он защищает демократию в Иране. С другой стороны, он тесно сотрудничает с Саудовской Аравией, которую многие иранцы считают свои противником.

Президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов также указывает на прочность иранского режима, базирующегося на идеологической основе и поддерживаемого большей частью иранского социума. Единственная возможность при такой ситуации для ЦРУ – сделать ставку на национальные меньшинства, в первую очередь, на курдов.

Прежде всего опора будет делаться на курдов, потому что сегодня, мы видим, насколько усилились связи ЦРУ с курдскими движениями и Израиля.

Бывший дипломат Матузов и иранский политолог Азизи считают, что власти в Тегеране должны укрепить экономическое развитие – главную причину протестов, чтобы избежать дальнейшей дестабилизации.

Трамп держит в напряжении европейцев

Американский президент, угрожающий в любой день выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), 12 января продлил договор ещё на 120 дней. Белый дом рассчитывает, что за это время при участии европейских партнёров удастся модифицировать сделку и ужесточить её условия. Трамп недоволен тем, что "под прикрытием" СВДП Иран развивает программу баллистических ракет.

Уже на следующий день Трамп призвал "исправить жуткие недостатки соглашения", отметив, что у ЕС появился "последний шанс" внести изменения в договор. Позиция Великобритании, Франции, Германии и главы европейской дипломатии Федерики Могерини ясна и уже многократно озвучивалась. Они считают СВДП основой стабильности в мире и не намерены отменять соглашение, позволяющее капитанам европейского бизнеса развивать иранскую нефтегазовую отрасль.

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Джавлах отмечает, что Вашингтон крайне недоволен присутствием Ирана на китайском газовом рынке. Указывая на затонувший на днях иранский танкер, эксперт полагает, что США развязали "танкерную войну против" ИРИ, чтобы открыть путь своему СПГ в Поднебесную. Продлевая действие ядерного соглашения, "Овальный кабинет" держит "дамоклов меч" над Ираном. 12 января минфин США внес в санкционный список аятоллу Садика Лариджани, главу судебной системы. Угрозы и действия Вашингтона в отношении Тегерана ставят под риск американо-европейские отношения.

Крушение иранского нефтяного танкера в Восточно-Китайском море. Фото: www.globallookpress.com

В той ситуации, когда Трамп и его "ястребы" в лице Помпео и главы Пентагона Джеймса Мэттиса настроены бескомпромиссно по ядерной сделке, углубление раскола между двумя берегами Атлантики, как отметил Азизи, будет только на руку Ирану. В подкреплении к внутренним экономическим мерам, он считает сближение с Россией и Китаем дополнительным фактором стабильности Ирана. Российские же политологи сошлись во мнении, что сохранение "на плаву" ИРИ отвечает национальным интересам России. По двум очень простым причинам. Спокойствие в Иране гарантирует защищенность южных рубежей России, а Тегеран является союзником России по борьбе с террористами в Сирии.

Гасанов Камран