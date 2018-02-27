The National Interest: Растущий Иран схлестнется в войне с Израилем в 2019 году

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Американский консервативный журнал The National Interest прогнозирует лобовое столкновение Ирана с Израилем в 2019 году. Эксперты строят свои выводы на безостановочном расширении влияния Ирана на Ближнем Востоке и на последних инцидентах в Сирии, где был сбит израильский F-16. Авторы требуют усиления военной помощи США Израилю

Близкий к республиканской партии The National Interest (NI) обеспокоен растущим влиянием Ирана по всему периметру Ближнего Востока, что ставит Израиль в уязвимое положение.

"В январе 2018 году мы спрашивали: принесет ли 2018 год революцию в Иран. Теперь мы спрашиваем: вступят ли Израиль и Иран в войну к 2019 году", - пишут бывший член Совета по национальной безопасности в администрации Рейгана-Буша Рэймонд Тэнтер и эксперт по конфликтам Университета Балтимора Иван Саша Шихан.

Авторы статьи приводят слова директора ЦРУ Майка Помпео, который говорил об угрозах проиранской "Хезболлы" для Ливана и Израиля, и "шиитской милиции" в северном Ираке непосредственно для самих США. Помпео также указал на "длинную историю отношений по распространению" ядерного оружия между Ираном и КНДР.

Далее NI приводит пять событий середины февраля, подтверждающих реальность конфликта между Тегераном и Тель-Авивом. Вот полный перечень инцидентов: 1) запуск иранского беспилотника в сторону Израиля, который был сбит израильтянами; 2) бомбардировки израильскими ВВС иранского командного центра на авиабазе Тийас; 3) сбитый сирийскими ПВО израильский истребитель F-16; 4) отправка Израилем восьми самолетов для атаки на иранские военные объекты в Сирии; 5) пуск силами Башара Асада "15-20 зенитных снарядов" по израильским целям.

Cбитый сирийскими ПВО израильский истребитель F-16 Фото: www.globallookpress.com

В более широком смысле Тэнтер и Шихан полагают, что "принятие военной экспансии Тегерана в Сирии рано или поздно приведет к более широкому конфликту" Израиля с Ираном и спонсируемыми Тегераном шиитскими "Силами народной мобилизации" (PMF).

Читайте также 07:50 - 19 Января The National Interest: У Трампа есть шанс сменить режим в Иране в 2018 году Последние события вокруг Ирана показывают, что администрация Дональда Трампа нацелена не на соблюдение Тегераном ядерной сделки, а на смену режима

В отсутствие прямой границы между двумя государствами военные столкновения сведены к минимуму и являются скорее исключением из правил. Более привычная и чаще наблюдаемая форма "общения" Ирана и Израиля - международные площадки. Недавняя Мюнхенская конференция по безопасности превратилась в "словесную войну", когда израильский премьер Биньямин Нетаньяху пригрозил ИРИ: "Не проверяйте решимость Израиля". Иранский глава МИД Мохаммед Зариф предупредил, что его страна ответит "серьезно", если ее интересы окажутся под угрозой.

Администрация Дональда Трампа не только не снижает напряженность в регионе, но ещё больше стимулирует претензии Израиля. Сразу после своей инаугурации Трамп обвинил Тегеран в дестабилизации Ближнего Востока и в июле 2017 года принял пакет санкций в связи с иранской программой баллистических ракет. В ноябре прошлого года минфин США наложил санкции за причастность Исламской Республики к "террористической деятельности". Под последней подразумевается поддержка иранцами "Хезболлы" в Ливане, хуситов в Йемене и шиитских групп в Ираке. Кроме того, Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) еще со времен Барака Обамы числится в американском списке террористических организаций.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: www.globallookpress.com

Ссылаясь на оценки American Enterprise Institute, по которым "неумолимый рост Ирана не оставляет Израилю другого выбора, кроме конфликта", NI призывает Вашингтон нарастить поддержку Тель-Авиву. Во-первых, эксперты считают необходимым сделать дипломатический жест и отправить главу Госдепа Рекса Тиллерсона в Иерусалим, который Трамп в декабре объявил столицей Израиля. Во-вторых, Тэнтер и Шихан призывают увеличить поставки вооружения в Израиль, в том числе путем замены сбитых сирийскими ПВО истребителей F-16. В качестве аргумента эксперты приводят не только угрозу союзному Израилю, но и самим Соединенным Штатам. По оценкам американского разведсообщества 2018 года, иранские межконтинентальные баллистические ракеты, по аналогии с КНДР, могут поразить и территорию США.

Израильский публицист и журналист Авигдор Эскин подверг жесткой критике прогнозы американского журнала:

Люди, которые пишут такие глупости, не заслуживают комментариев. Иран отстает по технологии от Израиля лет на 50 как минимум. Израиль расправится с Ираном в кратчайший срок, если будет непосредственно война".

При этом Эскин не исключил возможности кратковременных столкновений, если ХАМАС и "Хезболла" будут организовывать нападения на Израиль. Эксперт полагает, что решительность Ирана "снизилась" из-за понимания того, что при Нетаньяху не будет симметричного ответа на возможные иранские выпады. "На нападения со стороны "Хезболлы" или ХАМАС будет удар по Ирану", а такие возможности у Тель-Авива имеются, подчеркнул Эскин.

Историк и главный редактор ИА "Реалист" Саркис Цатурян считает, что открытый конфликт сводится к минимуму стратегическими соображениями обеих стран:

"Маска Плюс" представит российскому зрителю восемь нестандартных спектаклей "Золотой маски" Во-первых, Израиль не обладает достаточным мобилизационным потенциалом для наземной войны с ВС Ирана. Во-вторых, Иран и сама Сирия не претендуют на Голанские высоты, которые находятся сегодня под израильским суверенитетом. Тегеран воюет в Ираке, Сирии и Йемене. Открытие четвёртого фронта против Израиля рискует обернуться перенапряжением для иранцев, поэтому в распылении сил они не заинтересованы".

По мнению Цатуряна, общность экономических интересов стал бы главным инструментом снижения напряженности между иранцами и израильтянами. В рамках китайского "Шелкового пути" Тегеран может провернуть строительство железной дороги через курдские территории в Ираке и Сирии. Дальше Иран может проложить ветку на сирийско-ливанскую границу и связать железную дорогу с Израилем. Израиль, Ливан, Сирия и Иран только выиграют, зарабатывая на транзите, заручившись военной поддержкой России и Китая, заметил Цатурян.

Прогнозы National Interest, безусловно, основаны на реальных примерах военных столкновений Ирана и Израиля. Но, как показывает практика, в оценках видных экспертов по безопасности зачастую проступают неоконсервативные произраильские настроения, добивающиеся дальнейшей изоляции Ирана. Ровно месяц назад те же авторы призывали Трампа расширить санкции против Тегерана и добиться там свержения теократического режима.

Гасанов Камран