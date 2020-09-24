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The National Interest расшифровал скрытое послание Путина в ООН
24 сентября 2020, 08:05 • 140 • Политика
Журналист The National Interest Николас Гвоздев убеждён, что в послании президента России Владимира Путина было скрытое послание другим странам. По мнению автора, российский лидер предлагал странам не втягиваться в новую холодную войну между США и Китаем.
В видеообращении Владимира Путина в ГА ООН издание The National Interest увидело двойной подтекст. Как говорится в публикации с говорящим названием "Выступление Владимира Путина в ООН: возглавит ли Россия новое движение неприсоединения?", лидер РФ намекнул странам не втягиваться в противостояние Вашингтона и Пекина.
По мнению автора, это сообщение было адресовано и Европе, и ведущим странам глобального Юга.
В частности, Путин со своей стороны предлагает безопасные, не обременённые санкциями торговые коридоры, возродил идею Большого евразийского партнёрства.
Кроме того, президент России подчёркивает необходимость ввести ограничения на кибервойны и иные подрывные действия, которые становятся препятствием мировой торговле и росту благосостояния.
"Всё это призвано сделать Россию фактическим лидером нового блока не присоединившихся государств, которые не желают по принуждению делать выбор между Вашингтоном и Пекином, а также признавать и принимать американские или китайские программы действий", - говорится в публикации.
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