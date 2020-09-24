The National Interest расшифровал скрытое послание Путина в ООН

В видеообращении Владимира Путина в ГА ООН издание The National Interest увидело двойной подтекст. Как говорится в публикации с говорящим названием "Выступление Владимира Путина в ООН: возглавит ли Россия новое движение неприсоединения?", лидер РФ намекнул странам не втягиваться в противостояние Вашингтона и Пекина.

По мнению автора, это сообщение было адресовано и Европе, и ведущим странам глобального Юга.

В частности, Путин со своей стороны предлагает безопасные, не обременённые санкциями торговые коридоры, возродил идею Большого евразийского партнёрства.

Кроме того, президент России подчёркивает необходимость ввести ограничения на кибервойны и иные подрывные действия, которые становятся препятствием мировой торговле и росту благосостояния.

"Всё это призвано сделать Россию фактическим лидером нового блока не присоединившихся государств, которые не желают по принуждению делать выбор между Вашингтоном и Пекином, а также признавать и принимать американские или китайские программы действий", - говорится в публикации.