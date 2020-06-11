The National Interest "припугнул" Москву: "Кремль должен два раза подумать"

29 мая два американских бомбардировщика B-1B "Лансер" пролетели над Чёрным морем. The National Interest назвал эту провокацию "смелой демонстрацией военно-воздушной мощи Соединённых Штатов в районе Чёрного моря". Авторы издания считают, что эти "тренировочные" полёты являются сдерживающей мерой для России.

И даже если Кремлю эти полёты не нравятся, ему придётся два раза подумать, прежде чем отвечать на это враждебными акциями. Путин, по словам авторов, должен осознавать, что каждый его удар способен вызвать ещё более мощный ответный удар. А это может привести к развязыванию войны.

Журналисты предлагают американским ВВС в Европе продолжать действовать именно так: медленно, по капле. Они уверены, что чисто психологически такие "уколы" более эффективны, чем разрушительная огневая атака. Правда, нет гарантии, что Москва испугается атак США и примет их всерьёз, признаётся The National Interest. И тогда никакие атаки не смогут сдержать военную мощь России.