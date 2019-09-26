The National Interest призывает Конгресс отправлять на Украину ещё больше военной помощи

«Украина получила большую помощь от Америки и НАТО, что помогло ей создать мощные вооружённые силы, которые в 2014 году находились в удручающем состоянии. По словам украинского генерала Виктора Муженко, это была «армия в руинах». Киев столкнулся с двумя серьёзнейшими трудностями. Во-первых, Украина в 1990-е и 2000-е годы распродала и списала значительную часть своего обширного, но устаревшего военного арсенала, доставшегося ей в наследство от СССР. Во-вторых, украинская армия страдала от слабой подготовки, широко распространённой коррупции и неустойчивого боевого духа», – говорится в статье, опубликованной на сайте популярного американского журнала.

Издание отмечает, что только благодаря помощи американских и натовских военных советников Украина за последние несколько лет добилась значительных успехов в решении второй проблемы. «И хотя многое ещё предстоит сделать, украинская армия постепенно принимает вид централизованной и профессиональной боевой силы».

По мнению The National Interest в украинской армии есть ещё одна проблема – это модернизация военной техники. В настоящее время Конгресс уже утвердил два пакета военной помощи Украине, включая и поставки оружия. К тому же украинский президент Владимир Зеленский на предстоящей встрече с Дональдом Трампом может попросить дополнительную военную помощь. Но всего этого мало, считает автор статьи Марк Эпископос (Mark Episkopos), младший научный сотрудник Центра национальных интересов.

По его мнению, американские СМИ представляют искажённую информацию о той помощи, которую США оказывают Украине. На самом деле эта помощь «несущественна и непоследовательна со стратегической и даже с тактической точки зрения», уверяет автор.

«Основу военных поставок в прошлом составляло стрелковое оружие, техника радиоэлектронного противодействия и различные предметы экипировки солдат, скажем, очки ночного видения. Всё это важно, но этого совершенно недостаточно для того, чтобы гарантировать Украине успех в возвращении под свой контроль удерживаемого сепаратистами Донбасса, и уж тем более для отражения гипотетического наступления российской армии в западном направлении от Донбасса», – пишет TNI.

Что касается ПТРК «Джавелин», то, по мнению экспертов, это был «символический жест», так как у сепаратистов мало тяжёлой бронетанковой техники. В настоящее время Конгресс разрабатывает план поставки переносных зенитно-ракетных комплексов для украинской армии. Для чего эти комплексы Украине – не понятно, ведь у армии Донбасса нет авиации.

«Если цель американской летальной помощи состоит в том, чтобы изменить соотношение сил в Донбассе или подготовить Украину к тому, чтобы дать самостоятельный отпор массированному наступлению России, то в этом случае необходимы более решительные действия», – не скупится на советы Марк Эпископос.

Но тут же признаёт, что «любые решительные действия со стороны США» могут вызвать такие же действия со стороны России, в итоге пострадает Украина. Поэтому вряд ли украинская армия получит настоящую военную помощь, например, ЗРК «Патриот».

Так что украинской армии не остаётся ничего другого, как заняться военными реформами, для того, чтобы укрепить свои позиции, считает TNI. По мнению издания, Украине не нужны танки типа Т-84 и Т-80, не подходящие для войны в городских условиях. Также следует заменить большой устаревший парк БМП-2, которых в ВСУ насчитывается 800 штук, на модернизированные тяжёлые боевые машины пехоты.

«Предстоящие поставки боевой техники и оружия должны в большей степени соответствовать потребностям украинских вооружённых сил, если мы хотим, чтобы они помогали решать практические задачи, а не простаивали, как ПТРК, которые могут никогда не увидеть поле боя», – констатирует The National Interest. Вероятно, автор не в курсе, что одним из условий поставки ПТРК на Украину было требование, чтобы эти ПТРК не попали в зону вооружённого конфликта. И именно за нарушение этого требования ПТРК теперь отправлены на хранение в Польшу.

Ну, а пассаж о «самостоятельном отпоре массированному наступлению России» (которое в своей же статье автор называет гипотетическим) вообще можно не комментировать. Кому-то вновь захотелось побряцать оружием.