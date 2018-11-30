The National Interest о новом "Калашникове": не только новейшее оружие, но и бизнес-модель

The National Interest выпустил материал о новой модели "Калашникова". Эксперты говорят об особых амбициях создателей автомата, которые совместили новые технологии с бизнес-моделью.

Штурмовая винотовка АК-308, по всей видимости, станет одним из самых амбициозных продуктов концерна "Калашников". К такому выводу пришел журналист Марк Эпископос в ходе подготовки материала для американского журнала The National Interest - он проанализировал новинку, представленную в ходе выставки "Армия-2018".

"Калашников" успел выпустить более 20 автоматов со времен окончания Великой Отечественной войны. Практически во всех моделях использовали патроны советского и российского производства, добавляет эксперт. В то же время, АК-101 и АК-102 с 5,56×45-миллиметровыми патронами стали первым этапом Калашникова на пути налаживания экспорта автомата под боеприпасы стандарта Североатлантического альянса, добавил эксперт.

Внешность винтовки автор материала называет "смиренной". Однако отмечает, АК-308 способен стрелять 7,62×51-миллиметровыми патронами НАТО. Что это, если не амбиции? Такой вопрос автор, по большому счету, задает себе и читателям.

В том числе, Марк Эпископос говорит, что модель, по всей видимости, была изготовлена с учетом интересов покупателей из Индии. И, по большому счету, это бизнес-модель, которая должна стать выгодным товаров и уникальным вариантом с точки зрения новых технологий.

Индия является регулярным экспортером российских оборонных технологий. Москва недавно заключила с Нью-Дели соглашение на 5,43 миллиарда долларов, которое включает также продажу пяти отечественных комплексов С-400, напоминает ФАН.