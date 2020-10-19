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The National Interest насмешил русских: Капитан Америка и Железный Человек против "Авангардов"

19 октября 2020, 22:20  •  60 • Политика
Русский ракетный комплекс "Авангард" оценили в США. Эксперт издания The National Interest Питер Сучиу уверен, что Пентагон не сможет противопоставить что-то оружию русских. Мнение эксперта рассмешило русских: комментаторы предложили студии Marvel снять фильм о победе над "Авангардами" силами супергероев.
Ракетный комплекс "Авангард", о котором уважительно отозвался американский военный эксперт, включает в себя межконтинентальную баллистическую ракету, которая отвечает за разгон и вывод боевого блока на расчётную траекторию. В качестве боевого блока могут быть использованы ракеты УР-100Н УТТХ, а в перспективе - МБР РС-28 "Сармат". Второй элемент комплекса - гиперзвуковой планирующий боевой блок. После сброса с ракеты он достигает цели и уничтожает её.
Боевой комплекс "Авангарда" может достигать скорости, в 27 раз превышающую скорость звука, или 27 Мах. Об этом напомнило издание Top War. Такие характеристики русского комплекса заставляют о нём отзываться в самых уважительных тонах. В таком ключе и выдержана статья в американском издании.
Пользователи из России прокомментировали мнение эксперта из США. И, поскольку от "Авангарда" спасения нет, предложили, например, бороться с русским оружием силами супергероев. Не зря же Marvel снимает фильмы, где супермены всех побеждают.
"Дать денег студии Marvel - и не париться. Железный Человек собьёт все русские ржавые "Авангарды", а Капитан Америка настучит всем своей звездастой крышкой от кастрюли. Исключительная нация всегда побеждает решительно и быстро. Ну вот как в Афганистане, например..." - иронично заметил один из комментаторов.
"Надо пробовать на американском авианосце!" - предложил другой.
"К следующим выборам американские ракеты будут способны летать через гиперпространство", - предрёк третий пользователь.
К слову, по состоянию на сегодняшний день ни одна страна мира не сможет справиться с угрозой в виде "Авангарда". Пока вероятный противник не разработает новые алгоритмы противоракетной обороны, он будет оставаться беззащитным. А это значит, что у России есть передовой аргумент в любом споре с зарубежными партнёрами. И называется он "Авангард".

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