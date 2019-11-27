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The National Interest: может быть, пришёл момент пересмотреть отношение к крымской дилемме?

27 ноября 2019, 15:24  •  86 • Украина
Американский профессор предлагает признать Крым российским и прекратить помощь Украине.
«Если послушать американских дипломатов, Америка впервые за почти тридцать лет не сможет предоставить украинскому режиму в Киеве помощь в размере около полумиллиарда долларов, благодаря которой тот держится на плаву. При этом они напоминают, что только благодаря Европе и Америке бывшая Чернобыльская АЭС украсилась солнечными батареями, за которыми вскоре последуют ветряные электростанции. И хотя энергетическую проблему Украины это не решит, но зато утешит миллионы поклонников сериала от HBO. А вот если Киев лишится транзитных сборов за транспортировку российского газа, то дыра в украинском бюджете станет ещё больше, а латать её придётся Вашингтону»,
– пишет американский аналитический журнал.
Автор статьи профессор Лайл Голдстайн, знаток России и Китая, призывает поразмыслить, действительно ли существует угроза со стороны России и так ли уж нужна Украине американская помощь.
Он напоминает, что до конца 2019 года поезда поедут по знаменитому Крымскому мосту, что будет ещё одной вехой в интеграции полуострова с материковой Россией, а перевозка тяжёлых грузов откроет новые перспективы для развития Крыма.
«Так что вопреки желанию западных прогнозистов выставить Россию в упадке, их картина, как мы видим, не вполне соответствует действительности. Немаловажно и то, что российская экономика остаётся в числе крупнейших в мире. Это объясняет, почему Кремлю по-прежнему по карману столь масштабные национальные проекты, несмотря на значительные экономические трудности. Следовательно, может быть пришёл момент пересмотреть отношение к крымской дилемме?»
– спрашивает профессор.
И перечисляет десять причин для пересмотра своего отношения к тому, что произошло в 2014 году.
«Во-первых, аннексия прошла сравнительно бескровно, выразив чаяния простых крымчан. На фоне всплесков насилия по всему миру от Мьянмы до Ливии и Мексики вряд ли можно считать это серьёзной проблемой. Во-вторых, знатоки истории подтвердят, что собратьям-украинцам Крым подарил советский лидер Никита Хрущев в 1954 году, так сказать, потехи ради. В-третьих, во имя Крыма русские пролили реки крови, как в Крымской войне, так и во Второй мировой»,
– перечисляет Лайл Голдстайн.
А ещё в Крыму всегда была российская военная база, значит, Россия всегда рассматривала полуостров как «ключевую область национального интереса». Следующая причина: после распада СССР границы остались шаткими и будут такими ещё не один десяток лет, что никак не угрожает национальным интересам США.
Шестая причина – человечество хочет вернуться к нормальной жизни, и только юристы-международники твердят, что «Крым вернётся в Украину». Седьмая – вся Европа просто устала от санкций.
«В-восьмых, враждебная политика санкций привела к расколу в рядах НАТО. Девятая причина заключается в том, что нарастающая напряжённость вокруг Крыма может привести к реальному военному противостоянию между США и Россией. И наконец, в-десятых и самых важных, разумно рассчитывать, что Москва в конечном счёте согласится компенсировать Киеву утрату полуострова, когда тот смирится с ней окончательно»,
– пишет The National Interest.
Лайл Голдстайн советует американским дипломатам прекратить разжигать напряжённость времён холодной войны, а попытаться договориться. А политикам – подумать, нужна ли американская помощь Украине? Формально финансовая помощь Вашингтона идёт на борьбу с коррупцией, однако за все прошедшие годы коррупция только окрепла и выросла.
«Судя по красноречию, которое расточают американские дипломаты и эксперты-«украиноведы» о якобы главной угрозе американской внешней политике, они не успокоятся, пока не увидят, как противотанковые ракеты и снайперские винтовки американского производства наносят огромные потери сепаратистам на востоке Украины»,
– отмечает издание. А о том, что за этим могут последовать ответные удары, а на помощь повстанцам прийти российская армия, в Вашингтоне даже не пытаются подумать. И кто тогда будет спасать украинскую армию? Евросоюз? Или США?
«И тем не менее бессмысленное кровопролитие на востоке Украины продолжается», – констатирует The National Interest.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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