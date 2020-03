The National Interest, а чего вы, собственно, хотели? • 79 • Аналитика

Себастьен Роблин из нашего обожаемого The National Interest по факту прыгнул выше головы в своем материале This Is How 19 Russia Aircraft Were Shot Down In Syria In 4 Years.



Нет, реально хорошая статья, для американца – вообще шедевр.







Статистику Роблен собрал честно, выводы сделал от души. Однако, как в любом таком материале, есть дьявол, который сидит в межстроковых нюансах.



По мнению автора, потери российских ВКС и морской авиации в некоторых случаях свидетельствуют об отсутствии опыта участия в экспедиционных операциях, а также о проблемах надежности техники.



С первым сложно не согласиться. Действительно, Россия не претендует на роль мирового жандарма, соответственно, постоянно вести войны и не с кем, и смысла нет.



Да, наши потери можно трактовать по-разному. С одной стороны, за 4 года потеряно 19 самолетов и вертолетов, с другой… Мы будем смотреть с другой.



Итак, с одной стороны, пять лет ударов ВКС в Сирии привели к тому, что власть Асад удержал, очень сильно потеснил противостоящие ему войска (не возьмусь точно сказать, кто ему противостоит) противника, и в целом роль ВКС в этом признают все. И сочувствующие, и наблюдавшие, и кому прилетало с небес.





И в ходе этой операции в период с 2015 года по 2018 год российские ВКС потеряли 19 машин, 11 вертолетов и 8 самолетов, что привело к гибели 23 членов экипажей и 37 находившихся на борту военнослужащих.



Для сравнения: в период с 2014 года по 2020 год американские военные потеряли два самолета: истребитель F-16 в 2016 году из-за случившейся сразу после взлета аварии, а также конвертоплан V-22, который разбили при посадке в 2017 году.



Поаплодировать хочется, да? Ух, какие опытные американцы, умеют, понимаешь, без потерь…



Ладно, к этому мы вернемся чуть позже, давайте посмотрим, кого, когда и как. Честно и без прикрас.



1. Су-24М, сбитый ракетой с турецкого F-16 во время 17-секундного (!!!) нарушения воздушного пространства Турции.



Как хотите, а эту потерю я отказываюсь считать боевой. Это не было боем, Россия с Турцией не воевала, этому инциденту было много трактовок, лично у меня он проходит как выстрел в спину.







2. Ми-8АМТ. Спустя три часа после того, как турки предательски сбили Су-24М, два вертолета Ми-8АМТ вылетели со своей базы для проведения поисково-спасательных работ и спасения оставшихся в живых членов экипажа сбитого бомбардировщика.



Запущенная с земли ракета попала в Ми-8, и в результате погиб один наш морской пехотинец, а вертолет совершил вынужденную посадку. Экипаж вертолета и его пассажиры смогли покинуть место приземления, а сам вертолет был затем уничтожен выпущенной повстанцами ракетой из противотанкового ракетного комплекса TOW.



Боевая потеря? Боевая.



3. Ми-35М. 8 июля 2016 года российский вертолет Ми-35М получил попадание в хвостовое отделение, после чего он стал вращаться и упал на землю.



Боевая потеря.



4. Ми-35М. Ноябрь 2016 года. Вертолет Ми-35М совершил вынужденную посадку, получив повреждения от огня с земли. Вертолет Ми-8 приземлился в нескольких метрах от Ми-35М и смог под огнем противника эвакуировать его экипаж. Всего через несколько секунде после взлета вертолета Ми-8 произошел взрыв, уничтоживший совершивший вынужденную посадку вертолет.



Боевая потеря.



5. Ми-8АМТ. Сбит огнем с земли 1 августа 2016 года, когда он возвращался после выполнения транспортной операции.



Боевая потеря.



6. Су-25СМ. 3 февраля 2018 года ракетой ПЗРК «Игла» был сбит Су-25СМ.



Боевая потеря.



7. Ка-52. 7 мая 2018 года ракетой ПЗРК был сбит Ка-52.



Боевая потеря.



Идем дальше. А дальше у нас потери не совсем боевые, но от этого не менее неприятные.



8. Ил-20. 17 сентября 2018 года сирийский зенитно-ракетный комплекс сбил российский разведывательный самолет Ил-20М над акваторией Средиземного моря.



9. Ми-28Н. 12 апреля 2016 года вертолет Ми-28Н «Ночной охотник» упал на землю в ночное время. В результате погибли командующий 55-м вертолетным полком и его штурман. Причиной стала ошибка экипажа, пилотировавшего машину с использованием нашлемных приборов ночного видения.



10. Ми-35. 31 декабря 2017 года Ми-35 во время сопровождения конвоя задел провода высоковольтной линии и упал на землю. Двое из трех находившихся на борту людей погибли.



11. Су-30СМ. 3 мая 2018 года истребитель Су-30СМ сразу после взлета в Латакии упал в Средиземное море. В результате этого крушения оба пилота погибли. Российское Министерство обороны сообщило о том, что причиной крушения истребителя стали птицы.



12. Су-24М. 16 октября 2017 года Су-24М выкатился за переделы взлетно-посадочной полосы во время взлета.



13. Ан-26. 6 марта 2018 года транспортный самолет Ан-26 заходил на посадку, когда мощный порыв ветра заставил его накрениться и потерять управление. Самолет рухнул на землю в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы. Все 33 находившихся на борту военнослужащие и 6 членов экипажа погибли.



14. МиГ-29КУБ. 14 ноября 2016 года самолет МиГ-29КУБ из авиагруппы ТАВКР «Адмирал Кузнецов» в ожидании починки аэрофинишера выработал все горючее и упал в море.



15. Су-33. 3 декабря 2016 года самолет Су-33 упал в море по причине обрыва троса аэрофинишера.



16. Потери российских ВКС в результате обстрелов боевиками американский журнал не приводит в цифрах, но если применить калькулятор, то, согласно нашему списку и данным The National Interest, от обстрелов боевиков наши ВКС потеряли еще 4 вертолета.



В качестве доказательства Роблин говорит (но не приводит) о каких-то спутниковых снимках, на которых видны сгоревшие вертолеты. Слова, слова…



Да, как можно удержаться от едких замечаний в сторону Минобороны? Да никак. Вот Роблин и не сдерживается



«Российские источники никогда не сообщают о своих потерях, однако на сделанных со спутников фотографиях можно увидеть сгоревшие остатки вертолетов. В обстрелах, как правило, обвиняют боевиков «Исламского государства», хотя Купер говорит о том, что первыми огонь открыли российские техники».

Ну да, конечно, российские техники – это такие звери, что обнаруживают минометные расчеты боевиков на подходах и первыми открывают огонь.



Ну хорошо, это лирика. Да, наше Минобороны не раз уличали в искажении фактов, а частенько представители МО РФ и вообще падают до совсем уж некрасивых поступков, но кому судить?



Между тем господин Роблин сам, мягко говоря, лукавит насчет четырех якобы уничтоженных боевиками вертолетах. Бездоказательно и довольно беспринципно.



Итак, что мы имеем? А имеем мы не 19, а 15 потерянных машин. 8 самолетов и 7 вертолетов.



Боевые потери: 1 самолет и 5 вертолетов.



Небоевые потери: 2 самолета. Первый благодаря подлости турецкой стороны, второй благодаря криворукости сирийских расчетов ПВО.



По техническим причинам: 4 самолета и 3 вертолета.



И вот теперь начинается самое интересное. Задаем вопрос: а кто сколько летал?



Российская сторона дает цифру в 39000 боевых вылетов. Американские источники весьма темны, но удалось найти цифру в 4100 вылетов. То есть по факту в 10 раз меньше группировки ВКС.



И вот если мы возьмем 15 потерянных машин российской стороной и 2 американской, то и получаем, как это ни странно, полный паритет. На 10 российских вылетов приходился один американский. На 1 потерянную в этих вылетах американскую машину приходится 7,5 российских.



А если учесть сразу один неприятный для американцев факт, что их самолеты работали с приличных высот, а российские вертолеты как были машинами переднего края, так на нем и воевали, вывод, как говорится, не очень приятный.



Для американцев.



Действия российской группировки ВКС была намного более плодотворной, чем невнятное американское копошение с 2014 года.





Да, количество потерь по техническим причинам позволяет сделать вывод о том, что в морской авиации у нас все печально. Однако что есть морская авиация ВКС РФ? Два полка, из которых составляется крыло для единственного авианесущего корабля ВМС.



Много? Да вообще ни о чем. И да, потери из двух самолетов – это очень некрасиво. И 450 вылетов морской авиации с сухопутных аэродромов после позорища на «Кузнецове» – капля в море в сравнении с работой сухопутных летчиков.



Но «галочку» поставили. Это об участии в боевых действиях.



Роблин считает, что



«некоторых боевых потерь можно было избежать, если бы в распоряжении ВКС находилось больше высокоточного оружия и разведывательных беспилотников, что позволило бы быстро определять цели и безопасно атаковать их с большой высоты».

Определить цель и атаковать ее с большой высоты – это совершенно не значит «успешно поразить». И летчики американской авиации не раз демонстрировали свою способность разнести несколько не тот объект, который надо было уничтожить. Увы, тоже подкреплено фактами и подписано кровью.



Да, согласен, что, как только у террористов появились современные ПЗРК (интересно, кто прислал?), то ВВС союзников по НАТО начали работать с недосягаемых высот, чем обезопасили себя от ракет комплексов. Но что можно сказать о точности и эффективности?



А ничего.



Пока российские вертолеты и штурмовики Су-25 перепахивали передний край террористов, американцы и французы пытались куда-то там попасть с высоты в 8-10 тысяч метров.



Зато безопасно.



И тут даже американец признает, что



«в период с 2016 года по 2017 год российские вертолеты и самолеты оказывали поддержку с воздуха на низких высотах сирийским наземным силам, особенно в ходе ожесточенных боев за Пальмиру. В то время, как здания больниц, школ и пекарен представляли собой удобные цели для нанесения бомбовых ударов с больших высот, близкая поддержка с воздуха требовала, чтобы российские пилоты — особенно вертолетчики — летали на низкой высоте и имели возможность поражать разного рода цели и движущиеся транспортные средства с помощью неуправляемых ракет, а также и с помощью пушек, несмотря на риск попадания под обстрел зенитно-ракетных комплексов».

Прекрасное разделение труда, не так ли? То есть самолеты стран НАТО с безопасных высот бомбили больницы, школы и пекарни, которые вроде бы (по данным разведки) использовали террористы, а российские летчики ходили у бандитов над головами и с малых высот жгли все, что попадало в прицел.



Господин Роблин говорит об отсутствии профессионализма? Серьезно?



Прошу прощения, но речь идет не о том, чтобы сохранить технику, а о том, чтобы уничтожить противника. И тут как бы идеи максимального сохранения самолетов и вертолетов просто уходят на второй план.



Конечно, уничтожить противника и сохранить свои машины и тем более экипажи – это непростая задача для командиров всех уровней.



Особенно если противник не желает уничтожаться и оказывает сопротивление.



И здесь можно сколько угодно говорить о преимуществе американских ВВС в плане оснащения сверхвысокоточными боеприпасами, дронами, умении американских летчиков с высоты в 10000 метров попасть в джип с пулеметом…



Говорить можно обо всем долго и красочно.



А по факту 40000 (сейчас наверняка больше) вылетов российских летчиков реально обеспечили сирийской армии такое преимущество, о котором она просто не могла мечтать.



Для этого достаточно посмотреть на карту противостояния Сирии и террористов до того, как в дело вмешались наши ВКС. И сразу все встанет на свои места.



Парни из The National Interest имеют право анализировать всё, что угодно. И критиковать чужих, одновременно расхваливая своих. Но всё надо делать как бы честно.



