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The Intercept: Мир восстал против гегемонии США. Россия сделала первый шаг
30 марта 2022, 06:30 • 18 • Политика
Американский портал The Intercept с удивлением констатирует падение американской империи. Полное недоверие мира к Штатам показала ситуация вокруг спецоперации России на Украине.
Журналисты портала пишут, что когда Запад попытался изолировать Россию после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, страны Азии, Африки и Латинской Америки по большей части проигнорировали эти требования. Это, по словам журналистов, стало шоком для западных элит.
Запад привык распоряжаться, но теперь его никто не слушает, считает The Intercept. И делает вывод: это конец американской гегемонии, мир больше не хочет жить по указке Запада. Американские журналисты связывают это с чередой злоупотреблений и ошибок со стороны США.
"Хорошо это или плохо, что бы ни случилось дальше, это будет полный разрыв с последними несколькими веками западной гегемонии не только в политике, но и в культуре и идеях", - пишет The Intercept.
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