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The Insider и Bellingcat оскорбили память жертв "террориста №1" новым расследованием о Навальном
28 января 2021, 14:50 • 129 • Политика
Новое "расследование" The Insider и Bellingcat об "отравлении" Алексея Навального оказалось оскорбительным для памяти жертв "террориста №1" Доку Умарова. Его "расследователи" представили чуть ли не как "жертву" тех, кто якобы "отравил" Навального.
Известные своими разоблачительными "расследованиями" The Insider и Bellingcat накануне обнародовали результаты своих очередных изысканий. Касаются они пресловутого "отравления" российского оппозиционера Алексея Навального. В публикации упоминались несколько эпизодов с участием тех же людей, которые якобы "отравили" блогера.
Один из этих эпизодов связан с сепаратистом-исламистом, главой организации "Имарат Кавказ"*, "террористом №1" после смерти Шамиля Басаева - Доку Умаровым. Он входил в десятку самых разыскиваемых преступников мира. Ликвидировали Умарова в 2014 году в результате спецоперации.
По версии авторов расследования, Умаров мог быть отравлен сильнодействующим ядовитым веществом. В качестве доказательств приводятся данные о пребывании двух членов группы так называемых "отравителей Навального" на юге России - в Махачкале и Краснодаре. Впрочем, возможно, это "простое совпадение". В самом финале публикации сказано, что у авторов нет "никаких данных, подтверждающих гипотезу".
Даже сама мысль о том, чтобы представить "террориста №1" как "жертву" "отравителей Навального", выглядит кощунственной и оскорбительной для памяти жертв Умарова и его банды. Его называли специалистом по похищению людей, он "лично расстреливал их, требовал выкуп за похищенных людей". Только за информацию о его нахождении США объявили награду в $5 миллионов.
Именно Умаров взял на себя ответственность за подрыв поезда "Невский экспресс" в 2009 году, а также за взрывы в московском метро в марте 2010 года и взрыв в аэропорту Домодедово в январе 2011 года.
*Террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.
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