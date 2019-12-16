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The Guardian: в Париже политического прорыва в конфликте на востоке Украины не произошло

16 декабря 2019, 01:24  •  70 • Украина
«В Париже наконец-то состоялись переговоры в «нормандском формате», а также переговоры президентов России и Украины наедине. Результат этих переговоров достаточно скромен, стороны договорились лишь об обмене заключёнными и о полном прекращении огня, политического прорыва в пятилетнем (на самом деле уже без малого шестилетнем. – Ред.) конфликте на востоке Украины не произошло», – сообщает британская ежедневная газета.
Издание напоминает, что украинский президент Владимир Зеленский, который был избран в апреле этого года, в своих предвыборных обещаниях говорил о необходимости окончания войны в Донбассе в самое ближайшее время. Однако ему пришлось столкнуться с националистическими силами в самой Украине, которые требовали продолжения войны под лозунгом «Нет капитуляции!». Впрочем, уверяет The Guardian, ещё накануне встречи в Париже многие эксперты и политологи прогнозировали, что переговоры не принесут долгожданного прорыва в многолетнем противостоянии Киева и сепаратистов Донбасса.
«В конце концов, обе стороны на переговорах стояли на своём, и договориться по главным вопросам не получилось, хотя сам Зеленский оценил прошедшую встречу и переговоры как «ничью», – отмечает издание. И подчёркивает, что хотя «президенты Российской Федерации и Украины не пожали друг другу руки после переговоров, однако российский президент отметил, что отношения с Киевом движутся в правильном направлении, и согласился с тем, что такие отношения уже можно назвать оттепелью».
«В совместном коммюнике, выпущенном после переговоров, стороны пообещали незамедлительные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта, проведение мероприятий по разминированию, расширенную миссию по наблюдению в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, свободный доступ представителей Красного Креста к заключённым и дальнейшее разведение сторон на линии фронта. По поводу разведения сторон возник спор – Россия, Франция и Германия предлагали отвести войска по всей линии фронта, а Зеленский настоял на том, что разведение сторон будет выполнено всего в трёх точках, которые ещё нужно будет определить», – пишет автор статьи Андрей Рот (Andrew Roth), московский корреспондент The Guardian.
Россия также настаивала на полном исполнении минских договорённостей образца 2015 года, несмотря на то, что эти договорённости по-прежнему сложно реализовать украинской стороной. С другой стороны, проблема заключается в том, что после реализации этих Минских соглашений Украина «станет нежизнеспособной», в этом и заключается замкнутый круг для Киева, считает автор.
Однако аналитики в один голос уверяют, что проведение переговоров впервые за последние три года – это важное событие, которое даёт надежду на возможное окончание войны на востоке Украины, констатирует The Guardian.

Фонд Стратегической Культуры

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