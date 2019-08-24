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The Guardian, Трамп, CNN: Кто ещё называл Крым российским?

24 августа 2019, 01:24  •  41 • Политика
В фотоленте о фестивале «Таврида» газета The Guardian подписала Крым как часть России. Кто из мировых СМИ и политиков «путали» принадлежность оспариваемой Украиной части России?
Автор:
Гасанов Камран
В стремлении опередить конкурентов или из-за простой лени лишний раз проверить факты журналисты и графические дизайнеры порой делают непростительные ошибки. С лёгкой руки графиста сирийский город Идлиб становится Идрисом, Ормузский пролив, где выясняют отношения Иран и США, озвучивается как «Османский пролив» и так далее. Такие ошибки, быть может, и ласкают слух людей по имени Идрис и поклонников истории Османской империи, но могут нанести непоправимый ущерб авторитету телеканала или информагентства.
Вчера в лужу села именитая британская газета The Guardian. 22 августа она сделала подборку лучших фотографий с фестиваля «Таврида – Арт», который прошёл в крымском Судаке. На одной из них стояла подпись: «Крым, Россия. Посетители идут на пятый фестиваль «Таврида – АРТ» неподалеку от города Судак».
В подписи говорится, что Крым стал частью России по результатам референдума марта 2014 года. Украина и страны Запада его не признали, но Россия не раз говорила о легитимности голосования с точки зрения международного права.
Хотя сейчас на странице с публикацией вместо фото стоит «Ошибка 404», «ляп» уже разошёлся по многим российским и украинским СМИ.
Британская ежедневная газета The Guardian опубликовала фото оккупированного Крыма, показав его русским,
– возмутилось агентство УНИАН.
Надо сказать, что это не первый случай, когда западные СМИ и политические деятели допускают такие «ошибки» в обозначении Крыма.
В начале года отличился CNN. Журналист этого американского телеканала сделал аналогичную «ошибку». В своём новогоднем материале журналист CNN опубликовал изображение, на котором полуостров обозначен как территория России. Фото прилагалось к материалу о том, как в разных странах празднуют 1 января. Под фотографией с видом Симферополя стояла пометка: «Simferopol, Russia».
Украинское посольство в США пришло в ярость. Дипломаты потребовали «проверять факты» и напомнили мантру «Крымский полуостров оккупирован Россией».
Фото: EQRoy / Shutterstock.com
Чуть раньше, в декабре 2018 года, с Крымом «прокололись» авторы Книги рекордов Гиннесса. В сертификате книги они обозначили Севастополь российским. Двумя годами ранее польское издательство «Галилеос» опубликовало политическую карту Европы, в печатной версии которой полуостров значится Россией.
Наиболее яркое «недоразумение» произошло в июне прошлого года. Его виновником стал не кто иной, как Дональд Трамп. Во время саммита «Большой семёрки» в Канаде президент США сказал мировым лидерам, что считает Крым российским, «потому что все жители там говорят по-русски». Эту информацию передал портал Buzzfeed.
Когда Трамп начал критиковать украинские власти за то, что их страна «наиболее коррумпированная в мире», СМИ уже задёргались и начали было сомневаться в том, что президент США считает воссоединение Крыма и России «оккупацией». Но эти сомнения так и подвисли в воздухе, потому что никаких официальных заявлений по Крыму в пользу России глава Белого дома так и не сделал.
При этом Трамп недавно повторно призвал вернуть Москву в «Большую восьмёрку». Учитывая, что причиной исключения оттуда России стали крымские события, можно предположить, что американский лидер не исключает признания законными итогов референдума 2014 года.
Неосторожные высказывания по Крыму делали и другие. Больше всех запомнилась оговорка украинского политика. Выступая с трибуны перед сторонниками, лидер партии «Голос» и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук сказал о «захвате и аннексии российского Крыма». Позже Вакарчук, конечно, объяснил журналистам, что ошибся и поддерживает территориальную целостность Украины, но выступление разошлось мемом в соцсетях. Некоторые СМИ вышли с заголовком «Оговорка по Фрейду».
Святослав Вакарчук. Фото: www.globallookpress.com
Проблема обозначения Крыма возникла сразу после воссоединения полуострова с Россией. В марте 2014-го Mail.ru и «Яндекс» обновили карты, показав Крым в составе Россиийской Федерации. Их примеру последовало Национальное географическое общество США (National Geographic Maps), а затем и Google. Правда, в «Гугле» российским Крым показан только в русскоязычной версии поисковика, в остальных – изображается как спорная территория.

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