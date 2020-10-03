The Guardian: Подходит ли Молдова для размещения беженцев?

В МИД Британии решили: Молдова – не лучший вариант для приёма мигрантов

Известная британская газета The Guardian вышла со статьёй на первой полосе, посвящённой Молдове. Однако содержание статьи вызвало панику среди молдаван – в статье идёт речь о том, что Министерство иностранных дел Великобритании занимается поиском территорий, на которых можно будет размещать нелегальных беженцев, попавших в Британию. И среди стран-кандидатов на размещение беженцев, указывается Молдова, наряду с Марокко и Папуа – Новая Гвинея.

Издание отмечает, что в руки журналистов The Guardian попал документ из Министерства иностранных дел Великобритании, в котором рассматриваются эти страны – кандидаты на роль «пристанища для беженцев», в документе говорится о плюсах и минусах каждой территории.

В документе, который помечен как «конфиденциальный», представлены ответы должностных лиц Министерства иностранных дел Великобритании, к которым обратились с просьбой рассмотреть предложенные варианты стран и высказать своё мнение.

«Правительство Великобритании в течение нескольких недель работало над подробными планами, в том числе над сметой затрат на строительство лагерей для беженцев на островах в южной части Атлантического океана, а также в Молдове, Марокко и Папуа-Новой Гвинее. Однако в британском внешнеполитическом ведомстве раскритиковали все три предложения. Отвергая идею отправки лиц, ищущих убежища, в Молдову, чиновники Министерства иностранных дел Великобритании указывали на приднестровский конфликт, который длится десятилетиями, а также на повсеместную коррупцию органов молдавской власти. В такой стране, как Молдова, невозможно надёжное, прозрачное и заслуживающее доверия сотрудничество со стороны судебной системы»,

– цитирует The Guardian заключение МИД Великобритании.

В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы заявили, что не вели никаких переговоров по поводу приёма в своей стране беженцев.

«В связи с появившейся в иностранных СМИ новостью о проекте размещения потенциальных беженцев в Молдове, МИДЕИ сообщает, что Молдова не ведёт никаких переговоров с другими странами на эту тему, в том числе с Великобританией. Молдова не заключала с иностранными партнёрами никаких соглашений о размещении беженцев в республике. Прошение о предоставлении убежища в Молдове рассматривают в рамках процедур, установленных национальным законодательством и с учётом международных правовых норм»,

– прокомментировал статью в The Guardian пресс-секретарь МИДЕИ Даниел Водэ.

Однако статья в британском издании не является ошибкой и идея построить на территории Молдовы лагеря для беженцев не такая уж фантастическая, ведь не так давно – в феврале 2019 года – в Молдавию прибыла первая партия нелегалов из Бангладеш. Беженцев разместили в «Центре поддержки и защиты жертв торговли живым товаром» и даже стали разрабатывать специальные программы по приёму беженцев. Потом, правда, стало не до того – политические кризисы в стране следовали один за другим. А теперь, как оказалось, Молдова со своими проблемами не походит для принятия нелегальных мигрантов.

«Кто-то планирует трансформировать нашу страну в сортировочную зону для мигрантов. Заявляю со всей уверенностью: пока мы, социалисты, будем у власти, а Игорь Додон президентом, мы не позволим превратить Молдавию в резервацию для иностранных мигрантов. Мы не позволим превратить нашу страну в мусорную свалку Европы, где могли бы складировать отходы, в том числе и токсичные»,

– прокомментировал депутат от ПСРМ Григорий Новак статью в The Guardian.