The Guardian оскорбила Рамзана Кадырова, рассказывая о Хабибе

Автор статьи Карим Зидан напомнил читателям, что в минувшую субботу Нурмагомедов одержал убедительную победу над противником из США в рамках турнира UFC 254. После боя российский спортсмен сообщил о завершении карьеры. Причиной стало обещание, которое он дал матери: после смерти отца не участвовать в боях.

Зидан называет Хабиба "самым ярким чемпионом в истории UFC", и в этом он прав: в 29 боях Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения. Однако несколькими строчками ниже журналист уже ведёт речь о каком-то сомнительном наследии российского спортсмена. Якобы он ратовал за введение цензуры в сфере культуры и периодически проявлял свои антифеминистские взгляды.

В стандартной агитационной статье британского СМИ содержится также оскорбление Рамзана Кадырова. Автор увидел "скандальный момент" в дружбе Нурмагомедова с главой Чечни. Кстати, Кадырова Зидан называет "диктатором" и "кровожадным тираном". Особое возмущение британца вызывает его борьба с ЛГБТ-сообществом в своём регионе.

В упрёк Хабибу ставится "преклонение" перед Кадыровым. Зидан вспомнил, как глава Чечни подарил спортсмену и его отцу по хорошему автомобилю, как позвал провести учебный семинар в Чечне. Апофеоз журналистской мысли британца: Нурмагомедов "опустился до того, что назвал Кадырова сильным лидером".