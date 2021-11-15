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The Guardian назвал Лукашенко удобным "злодеем" для Евросоюза

15 ноября 2021, 10:45  •  145 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Издание обвинило ЕС в жестоком обращении с мигрантами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко удобен Евросоюзу для маскировки собственной жестокости по отношению к мигрантам. Об этом заявил обозреватель британской газеты The Guardian Кенан Малик. Эксперт обосновал свою позицию историческими примерами.
Автор рассказал, как некие граждане в униформе без опознавательных знаков избивали людей и сбрасывали их в реку, которая обозначала линию разграничения с Евросоюзом. Аналитик отметил, что речь идет не о пограничном конфликте между Белоруссией и Польшей, а о событиях, произошедших между Хорватией и Боснией и Герцеговиной. 
Кроме того, эксперт подчеркнул, что аналогичные события имели место быть во время миграционного кризиса между Турцией и Грецией. Таким образом, по мнению обозревателя, у Евросоюза есть единая концепция по недопущению нелегалов на свою территорию.
Малик отметил, что политика Евросоюза сделала из мигрантов эксплуатационный ресурс. Об этом сообщает РИА ФАН. Обозреватель The Guardian не сомневается, что Лукашенко виновен в эскалации миграционного кризиса, однако, по его словам, Польша довела пограничный конфликт до гуманитарной катастрофы.
Примечательно, что европейские политики всю полноту ответственности взваливают на Лукашенко. Евросоюз планирует ввести санкции против ряда белорусских чиновников и компаний, которые подозреваются в организации миграционного кризиса.

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