The future of English: самый популярный язык может потерять этот статус

В Международный день английского языка, который в этом году отмечают 23 апреля, нелишне напомнить, что это средство общения не только англичан. На нем говорят жители США, Ирландии, Канады, Мальты, Австралии, Новой Зеландии. Английский входит в число шести официальных языков ООН. Все неанглоязычные страны признают его как первый иностранный, рекомендованный для изучения. По сведениям Британского совета, на языке Шекспира говорят более 1,75 млрд человек, почти четверть населения земного шара, пишет The Guardian. Однако положение может измениться – на первую роль, возможно, выйдет другой язык, если мир претерпит серьезные изменения, допускает лингвист, кандидат филологических наук Александр Пиперски:

"У китайского языка очень много носителей, но для большинства из них – это родной язык. Его пока еще очень мало учат как иностранный. Пока сложилась ситуация, при которой английский учат все, в том числе и китайцы. Статус-кво может измениться, если мир радикально изменится. При этом часто путают количество носителей с "международностью" языка. Много огромных языков, которые, однако, не становятся международными. Например, язык хинди в Индии является в стране языком международного общения, на нем говорят 500 миллионов человек, но за пределами Индии на нем не говорят".

Большинство международных новостных телеканалов и информационных агентств использует английский. Без этого языка, например, не обойтись в авиасфере, на нем говорят все диспетчеры. Его стремятся использовать даже в самых экзотических для представителей англосаксонских держав местах, например, в Микронезии и Океании. Там даже есть свой диалект английского пиджин-инглиш (pidgin-english). Доктор филологических наук Чермен Гогичев считает, что английский в обозримом будущем останется языком международного общения. Хотя не исключено, что следующим может стать китайский. Но он насчитывает до 100 тысяч иероглифов, очень сложных для человека, выросшего за пределами Китая. И это делает весьма затруднительным его переход к статусу языка международного общения, замечает руководитель школы иностранных языков НИУ ВШЭ Екатерина Колесникова:

"Не думаю, что это произойдет в ближайшее время, именно из-за сложности китайского языка, из-за его длительности. Английский лучше приспособлен для устной коммуникации, для говорения. Статус английского языка как инструмент международного общения должен сохраниться к 2050 году. Но еще к тому времени будут 2-3 языка, которые будут иметь широкое распространение. Это точно будет китайский, и, возможно, испанский язык – Европа и Латинская Америка все больше будут на них говорить. Изучение языка – это еще и изучение культуры. Из-за того, что европейская культура более универсальная – в глобальном мире она легче приживается. А вместе с культурой легче приживается и язык. А потому статус английского языка будет действительно высоким".

Одной из причин того, что китайский язык может в будущем бросить вызов английскому, является способность китайцев делать полезные и удобные приложения. В то время как Facebook, WhatsApp и Uber были созданы в Соединенных Штатах, китайские предприниматели сделали свои собственные версии для использования в Китае. Говорят, что они удобнее и проще. Так что и здесь Поднебесная, очевидно, не сказала своего последнего слова. Кстати, как по-китайски будет "слово"? Правильно, 字.

Автор Кирилл Гришин, радио Sputnik