The Economist увидел угрозу: Не шутка - пять тысяч русских десантников мобилизуют за два часа

В британском The Economist констатировали очевидное: русская армия сумела быстро восстановить военный потенциал, утраченный в годы упадка и последовавшего развала СССР. Как говорится в публикации, благодаря значительным финансовым вливаниям российская армия теперь хорошо укомплектована, а также обладает модернизированным вооружением.

К тому же русские бойцы весьма мобильны. Журналисты иностранного издания отмечают, что всего за два часа к бою будут готовы пять тысяч десантников. Шутки в сторону, по сути, подтвердили в британской армии: Россия поменяла массовость на скорость. Тем более что русских солдат держат в форме масштабными военными учениями, уточняет The Economist.

Британцы также не стали отрицать очевидного: если раньше точечный удар с кораблей в Каспийском море по сирийским целям считался научной фантастикой, то сейчас оружие РФ прошло проверку боем в Сирии.

И всё это даёт ему дополнительное преимущество.

Напомним, что в конце октября в Великобритании выразили озабоченность "ужасающей" активизацией российской подводной лодки "Акула". Спущенная на воду 40 лет назад самая большая в мире тяжёлая атомная субмарина оснащена новейшими стелс-технологиями.