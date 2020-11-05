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The Economist увидел угрозу: Не шутка - пять тысяч русских десантников мобилизуют за два часа
05 ноября 2020, 18:35 • 129 • В мире
Журналисты британского издания The Economist констатировали, что российская армия сумела не только восстановить своей военный потенциал, но и мобилизоваться. Всего за два часа будут приведены в боеготовность порядка пяти тысяч десантников, указывают журналисты.
В британском The Economist констатировали очевидное: русская армия сумела быстро восстановить военный потенциал, утраченный в годы упадка и последовавшего развала СССР. Как говорится в публикации, благодаря значительным финансовым вливаниям российская армия теперь хорошо укомплектована, а также обладает модернизированным вооружением.
К тому же русские бойцы весьма мобильны. Журналисты иностранного издания отмечают, что всего за два часа к бою будут готовы пять тысяч десантников. Шутки в сторону, по сути, подтвердили в британской армии: Россия поменяла массовость на скорость. Тем более что русских солдат держат в форме масштабными военными учениями, уточняет The Economist.
Британцы также не стали отрицать очевидного: если раньше точечный удар с кораблей в Каспийском море по сирийским целям считался научной фантастикой, то сейчас оружие РФ прошло проверку боем в Сирии.
И всё это даёт ему дополнительное преимущество.
Напомним, что в конце октября в Великобритании выразили озабоченность "ужасающей" активизацией российской подводной лодки "Акула". Спущенная на воду 40 лет назад самая большая в мире тяжёлая атомная субмарина оснащена новейшими стелс-технологиями.
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