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The Economist: Молдавские политики ведут хитрую игру с Западом и Россией

27 февраля 2019, 18:09  •  75 • Украина
Поствыборная ситуация в Молдове глазами мировой прессы
В Молдавии прошли парламентские выборы, однако ни одна из партий не получила большинства. При этом политики в этой стране делятся на промосковских и прозападных, а страна опять становится линией фронта новой холодной войны.
«Русские наступают! А, может, и нет. Молдаване провели голосование 24 февраля, результатом которого стал парламент, где ни одна партия не имеет большинства. Все кабинетные стратеги и местные политики от Москвы до Вашингтона и Брюсселя утверждают, что Молдавия – линия фронта новой холодной войны. Молдавские политики изображаются как промосковские или прозападные – это игра, в которую «эксперты» любят играть с иностранцами. По сути, большинство молдаван всего лишь хотят лучшей жизни»,
– говорится в редакционной статье британского еженедельного журнала The Economist.
По мнению директора Ассоциации внешней политики Виктории Букатару, в молдавском парламенте может быть заключена сделка «по формированию большой коалиции между социалистами и демократической партией», но, в то же время, не исключено и правительство меньшинства под руководством демократов. «Если будет сформирована большая коалиция, можно ожидать, что молдавские политики будут уклоняться и плести сети, стремясь извлечь максимальную политическую и экономическую выгоду как из России, так и из ЕС», – цитирует журнал аналитика.
Издание рассказывает своим читателям, что Молдавия расположена между членом НАТО и ЕС Румынией и Украиной, «которая частично оккупирована Россией». В 1991 году в Молдавии было 4,3 миллиона граждан, сегодня их менее 3 миллионов, поскольку многие эмигрировали в Россию, Румынию или на Запад.
В течение десятилетия молдавские политики играли в хитрую игру, уверен The Economist.
«Социалисты президента Игоря Додона использовали ностальгию пожилых избирателей по стабильности советской эпохи, в то время как большинство прозападных политиков сообщали западным лидерам о необходимости игнорирования коррупции, поскольку если они потеряют власть, то господин Додон передаст Молдавию в руки Путина. Для европейцев Додон преуменьшает свою пророссийскую позицию, утверждая, что он всего лишь хочет более сбалансированной внешней политики»,
– отмечает журнал.
Иностранцы уверены, что для Молдавии главное – это вопросы геополитики. Однако данные социологических опросов населения этой страны показывают, что большинство молдаван не беспокоят ни Брюссель, ни Москва. Так, в рамках недавнего опроса у граждан интересовались, что именно они считают главной для себя проблемой. 49% респондентов главной проблемой назвали коррупцию в стране, 19% – падение экономики. Проблемы сближения с Евросоюзом или же с Евразийским Союзом беспокоят лишь 2% опрошенных молдаван, заключает The Economist.
Эх, всё бы ничего, но лукавят в The Economist. Совсем свежий февральский опрос Асссоциации социологов и демографов Молдовы говорит о том, что симпатии населения страны разделены между ЕАЭС и ЕС практически поровну: 42,9% – выбрали бы вступление Молдовы в Евразийский экономический союз, а за ЕС проголосовали бы 41,2%. При этом только 6,2% молдавских избирателей не хотят ни в один, ни в другой союз. Это разительно отличается от данных The Economist. Видимо, жители Молдавии гораздо лучше, чем мировая пресса, понимают, что в одиночку маленькой бедной стране просто не выжить. Другое дело, что политики вместо того, чтобы признать реалии и действовать в соответствии с ними, хитрят и пытаются надуть и Запад, и Россию.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

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