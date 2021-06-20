The Brussels Times: Европейские ценности – это не только флаги ЕС

«Что может быть лучше для людей, живущих в такой стране, чем покинуть её, пока это ещё возможно?»

«В последнее время в Киеве и по всей Украине наблюдается довольно странная политическая тенденция. Флаги Европейского Союза вывешивают на многих государственных зданиях и общественных учреждениях под предлогом ускорения подписания соглашения об ассоциации и безвизового режима, который уже вступил в силу. Поднять флаг Евросоюза – не проблема, но, похоже, в Киеве не понимают – вывешенный флаг не сможет приблизить евроинтеграцию. Более того, практически все непопулярные изменения в жизни украинцев, предпринимаемые правительством, преподносятся в местных СМИ как «необходимое зло», «требуемое Западом – Европарламентом, Всемирным банком и МВФ»,

– сообщает бельгийская газета The Brussels Times.

Издание отмечает, что «европейская лихорадка» на Украине продолжается, являясь хорошим прикрытием для власти, которая прекрасно знает: Украина в ближайшем будущем не сможет стать членом Евросоюза, однако продолжает шантажировать свой народ вопросами членства в ЕС – подмена понятий стала распространённым политическим правилом на Украине.

А в последнее время в этой восточноевропейской стране стали происходить странные события – вместо борьбы с коррупцией власти занялись борьбой с крупным и средним бизнесом, ужесточая налоговую нагрузку, а судебную систему стали заменять указы президента. При этом средства, выделенные на преодоление последствий пандемии коронавируса, продолжают раздавать направо и налево. И всё это происходит в стране, в которой идёт война, напоминает автор статьи Анна Леонхард.

Но одно остаётся неизменным – иностранным инвесторам было тяжело при Януковиче и Порошенко, не стало легче и при Зеленском, а те немногие, которым удалось зайти на украинский рынок, готовы его покинуть, отмечает Леонхард.

Она напоминает случай с канадской компанией TIU, производящей экологически чистую энергию и инвестировавшей более 65 миллионов долларов в Украину, построив четыре электростанции на солнечной энергии. После чего эта компания стала жертвой рейдерской атаки, хотя президент Владимир Зеленский в Давосе торжественно обещал лично защитить каждого инвестора.

«Между тем кульминацией действия правительства по введению массовых ограничений для бизнеса стала налоговая реформа, которую украинский парламент готовится принять. Если налоговый закон будет принят, комбинированное налогообложение предприятий может быть самым высоким в мире. Это нелогично для страны, которая воюет и просит у Германии и США политическую, финансовую и экономическую поддержку, а также оружие. Понимают ли это те, кто обращается за помощью к Западу?»,

– недоумевает автор статьи.

Она уверена – правительство Украины делает всё для ослабления экономики страны, тем самым отодвигая всё дальше и дальше и так призрачную евроинтеграцию, заменяя её флагами ЕС.

Между тем, в Европе внимательно наблюдают за всем, что происходит на Украине, хотя предпочли бы увидеть какие-то реальные шаги по декриминализации и общества, и чиновников. Но пока видят лишь перспективу роста безработицы и наплыва неквалифицированной рабочей силы в ЕС, что уже сегодня вызывает опасения.

«Украинцам вообще не привыкать десятилетиями ждать «светлого будущего». Представители среднего и старшего поколения ждали коммунизма, а сегодня готовы ждать вступления в ЕС. С такими законами, которые принимает Киев, может пройти ещё как минимум 70 лет. Те, кто вывешивает флаги ЕС на государственных учреждениях Украины, говорит: «Ещё год-два, и мы будем жить счастливо». И что может быть лучше для людей, живущих в такой стране, чем покинуть её, пока это ещё возможно?»,

– даёт Брюссель дельный совет украинцам.