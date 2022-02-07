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The Bell написали о неминуемой катастрофе России

07 февраля 2022, 16:25  •  101 • Политика
О неминуемой катастрофе России написали The Bell, настаивая, что паникуют наши отечественные представители крупного бизнеса. Впрочем, по старой доброй традиции, заявление сделано без имён со ссылкой на источники.
The Bell, ссылаясь на неназванные источники, настаивают, что в правительстве России состоялось совещание с представителями крупного бизнеса России, где обсуждалась возможность самых жестоких санкций в отношении нашей страны. Как известно, санкции такого уровня в отношении России планируют ввести США в случае "вторжения на Украину".
С одной стороны, авторы The Bell отмечают, что бизнесмены в России отчитывались бодро, говоря, что с санкциями справятся. Среди стресс-тестов назывались отключение России от системы международных платежей SWIFT, а также запрет на использование программного обеспечения, произведённого за рубежом. Кроме того, под запрет в случае санкций могут попасть иностранные чипы и другое высокотехнологичное оборудование, и это тоже часть стресс-тестов.
Бизнесмены, как говорит неназванный источник The Bell, подтвердили способность работать в условиях подобных санкций. Однако в кулуарах якобы заявляли, что "катастрофа неизбежна". В частности, отмечалось, что банки России в случае запрета на конвертацию рубля в доллар, евро и британский фунт, столкнутся с угрозой дефолта.
Надо сказать, что в России ранее уже было принято решение отказаться от иностранного программного обеспечения при работе системно-значимых банков и государственных предприятий. Предполагалось, что сделают это к 2022 году. Однако затем сроки пересматривались.

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