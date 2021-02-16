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The Baltic Word: Свободы слова в Евросоюзе больше нет

16 февраля 2021, 01:35  •  86 • В мире
В странах Балтии подавляется любое инакомыслие
«Свобода слова – одна из основных демократических ценностей, один из фундаментальных принципов демократического общества. Свобода слова гарантирует гражданам любой страны право на получение информации из альтернативных источников, а журналистам – возможность выполнять свою работу, не опасаясь преследования или вмешательства со стороны властей»,
– пишет интернет-издание The Baltic Word.
Однако в Европе сегодня всё обстоит иначе – несмотря на громкие слова о свободе слова там широко используются технологии подавления инакомыслия, отмечает издание. Европейские журналисты испытывают большие трудности, им не разрешают говорить правду. Страны Балтии в этом смысле не являются исключением, при этом технологии, которые используются в Прибалтике для подавления свободы слова – одни из самых передовых, ведь в этих странах давно уже борются с российскими СМИ и у них за последние годы появился в этом деле солидный опыт. Особенно жёсткой война с российскими СМИ стала в последние месяцы, когда российских журналистов, работающих на территории Латвии, задержали за то, что они сотрудничают с информационным агентством «Россия сегодня», что само по себе является невероятной ситуацией – все журналисты сотрудничают с различными информационными агентствами, подчёркивает The Baltic Word.
«Такие же события происходят не только в Латвии, но также в Литве и Эстонии. Свобода слова в странах Балтии потеряла смысл. Есть разделение журналистов на основе сотрудничества с «правильными» и «неправильными» СМИ. Свобода слова и права человека не для «неправильных» журналистов»,
– пишет автор статьи журналист Антанас Тубелис.
Он напоминает о том, что страны Балтии как члены Евросоюза, обязаны выполнять Европейскую конвенцию о защите прав человека, согласно которой каждый человек имеет право не только на получение, но и на распространение информации, однако аресты журналистов нарушают и эти обязательства, и правила ООН.
Европейские международные структуры, которые обязаны заниматься защитой прав человека, предпочитают не замечать ту ситуацию, которая сегодня сложилась в странах Балтии. Стараются не говорить об этом и в Совете Европы, что наглядно демонстрирует настоящее отношение Евросоюза к свободе слова и к тем европейским ценностям, которые так любят декларировать в Брюсселе.
«В настоящее время журналистика – одна из самых опасных профессий. Журналистов продолжают преследовать за их работу. Иногда они даже платят своей жизнью. Печально, что это происходит всё чаще и чаще даже в мирных демократиях Европы»,
– констатирует издание.
Соб. корр. ФСК

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