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The Baltic Word: Куда уходят деньги ЕС в Литве?

10 сентября 2020, 11:20  •  131 • В мире
«Евросоюз может пересмотреть объём средств, выделяемых на социальные программы Литвы»
«Согласно Докладу Европейской комиссии по ситуации в Литве, эта страна больше всего выигрывает от финансовой поддержки Евросоюза, если сравнивать её с другими европейскими странами. Однако при этом Литва очень медленно продвигается в реализации образовательных реформ и не умеет эффективно распределить ресурсы в области образования между городскими и сельскими районами. Количество учеников и студентов сокращается, преподавательский состав стареет, а уровень образования очень низкий, особенно в сельской местности»,
– сообщает издание Евросоюза The Baltic Word.
Несмотря на высокие дотации со стороны Евросоюза, расходы на социальную защиту в Литве являются одними из самых низких в Европе, а уровень бедности, наоборот, одним из самых высоких – 21,7%. При этом недостаточная индексация пенсий очень скоро приведёт к тому, что пенсии не смогут обеспечивать самые необходимые минимальные потребности пенсионеров. Между тем уже сегодня пенсии в Литве являются одними из самых низких в Евросоюзе. А быстрое старение населения создаёт дополнительную нагрузку на систему.
Издание отмечает, что в системе здравоохранения дела обстоят так же плохо, а качество предоставляемых населению медицинских услуг оставляет желать лучшего.
«Низкое финансирование и неэффективное распределение ресурсов в системе здравоохранения – давние проблемы. Как следствие, первичная медико-санитарная помощь и меры общественного здравоохранения по-прежнему недофинансируются, а качество услуг зависит от региона, однако в целом находится на очень низком уровне»,
– пишет автор статьи Адомас Аброматис (Adomas Abromaitis).
Всё это усугубляется нехваткой медсестёр, неравномерным распределением медицинских специалистов, старением врачей и повсеместным отсутствием современной техники для диагностики, отмечает автор.
На этом фоне правительство Литвы ежегодно продолжает увеличивать финансирование обороны. Военное ведомство тратит огромные средства на улучшение военной инфраструктуры. По сообщению Министерства национальной обороны, весной этого года завершилась модернизация ветки железнодорожной линии Пабраде – Паберже специально для перевозки военной техники. Соединённые Штаты планируют использовать эту железную дорогу для перевозки своих военных и военной техники на учения, которые обычно проходят на полигоне в Пабраде. В Вильнюсе оправдывают огромные траты тем, что должны «иметь возможность принимать американскую армию, которая требует самых лучших условий для своих военных», при этом в Литве будут продолжать «работать в этом направлении» – улучшать условия для американских военных, ухудшая их для своих пенсионеров, подчёркивает Адомас Аброматис.
«К сожалению, выбор приоритетов литовского правительства очевиден. Если реализация социальной политики не изменится, ситуация значительно ухудшится. Евросоюз может пересмотреть объём средств, выделяемых на социальные программы Литвы. Однако и в первом и во втором случаях пострадают простые литовцы»,
– констатирует The Baltic Word.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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