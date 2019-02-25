The Atlantic: Молдова так и останется в подвешенном состоянии

Американский журнал пророчит ещё одни парламентские выборы

«Перемены в столице Молдавии происходят медленно. Если не считать неоновых вывесок ресторанов быстрого питания, таких как McDonald's, и сети по продаже сотовых телефонов Orange, грязные, серые улицы могли бы с лёгкостью стать фоном для съёмок фильма о шпионах времён холодной войны.

Эта бывшая советская республика находится на восточной окраине Европы, и конкуренция за право определять будущее этой страны – как и в соседней Украине – разворачивается практически у всех на виду. Спустя почти три десятилетия после обретения независимости Молдавия – самая бедная страна Европы с населением в 3,5 миллиона человек – превратилась в место геополитического сражения», – рассказывает американский журнал The Atlantic, редакция которого базируется в Вашингтоне. Сведения слегка устарели – пальму первенства по части бедности Молдова уже уступила Украине.

Издание отмечает, что Молдавия вот уже десять лет движется по «проевропейскому» пути, а в 2014 году эта страна даже подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом, «которое должно было стать началом новой главы в истории Молдавии». Только вот «новая глава» началась с громкого банковского скандала: пропал 1 миллиард долларов из банковской системы страны. Подозрение пало на ведущих политиков, однако мало кого удалось привлечь к ответственности, а большая часть денег была утеряна безвозвратно.

С тех пор уровень поддержки Европой Молдавии постоянно снижался.

Сегодня экономика страны находится в тяжёлом положении, а в борьбе с коррупцией не было достигнуто никаких значимых результатов. Вот в такой обстановке избиратели Молдавии пришли на парламентские выборы. При этом есть опасения, что результаты этих выборов могут переориентировать страну в сторону её традиционного партнёра – России, пишет The Atlantic.

«В настоящее время Молдавия занимает 117-е место по Индексу восприятия коррупции, который рассчитывает организация Transparency International (в 2009 году она занимала 89-е место), а уровень поддержки идеи вступления в Евросоюз упал с 65% в 2010 году до 40% в 2016 году – таковы результаты опросов, проведённых Институтом государственной политики, независимой аналитической группой в Кишиневе», – сказано в статье.

«Вероятнее всего, Молдова так и останется в подвешенном состоянии, пойманная в ловушку между Востоком и Западом, вынужденная перетекать из одного кризиса в другой. Парламент, в котором ни одна партия не будет иметь большинства мест, повлечёт за собой новые выборы в течение нескольких месяцев», – предсказывает The Atlantic.

Насколько прав американский журнал, станет ясно в самое ближайшее время. У Плахотнюка есть много сценариев, позволяющих ему сохранить власть за собой.