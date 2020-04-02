Thank You Russia! Американцы рассыпались в благодарностях России за спасительную помощь

Простые американцы с благодарностью восприняли широкий жест Москвы, отправившей в США борт с медоборудованием и гуманитарной помощью. Ранее сообщалось, что российский Ан-124 с грузом гуманитарной помощи совершил посадку в международном аэропорту имени Дж.Ф.Кеннеди в Нью-Йорке.

"Исторический момент. Перед лицом общего врага нужно действовать сообща", - так оценил событие Telegram-канал "Военный обозреватель". По состоянию на 1 апреля 2020 года США находятся на первом месте в мире по числу заразившихся коронавирусом, сообщают "Дни.ру".

И число заразившихся катастрофически растёт.

Ситуация плачевная настолько, что власти США были вынуждены прислать в Нью-Йорк в качестве помощи около 85 авторефрижераторов для вывоза трупов, пишут СМИ.

Как же Россия помогает Штатам справиться со вспышкой заболевания? Как пояснил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, который встречал самолёт в нью-йоркском аэропорту, помощь в основном состоит из средств индивидуальной защиты. Здесь их не хватает, пояснил он.

В Сети американские пользователи благодарят Россию и президента РФ Владимира Путина за поддержку в разгар пандемии.

"Thank You Russia! Несмотря на все усилия партии русофобов, пытавшихся дискредитировать гуманитарный груз из России, прибывший в США, простые американцы выражают искреннюю благодарность нашей стране за то, что в трудной жизненной ситуации она протянула им руку помощи!" - прокомментировала многочисленные твиты с благодарностями журналист Юлия Витязева.

Скриншот Twitter/Юлия Витязева