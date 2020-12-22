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Thank you, Mr President: Владимира Владимировича убрали из Google
22 декабря 2020, 21:00 • 16 • Политика
В США исправили некорректный перевод фразы Thank you, Mr President. Владимира Владимировича убрали из Google.
Ранее интернет-пользователи обратили внимание на то, что сервис Google Translate допускает странную ошибку при переводе фразы Thank you, Mr President ("Спасибо, мистер президент"). Робот поставил знак равенства между словом "президент" и фигурой российского лидера Владимира Путина. В результате фразу Thank you, Mr President он переводил как "Спасибо, Владимир Владимирович".
Компания заявила, что причиной затруднений робота стали искажения в машинном обучении, которое основывается на шаблонах, взятых из интернета. Теперь специалисты Google поправили перевод, убрав из него упоминание Путина, пишет РИА Новости.
Отметим, что Google в этом году неоднократно оказывался в центре скандала. Интернет-гиганта и его сервисы обвиняли в политической цензуре. Так, например, видеосервис YouTube недавно заявил, что будет удалять все ролики, посвящённые фальсификациям на президентских выборах в США. Своё решение руководство объяснило нежеланием "вводить людей в заблуждение". Аналогичную политику проводит и сервис микроблогов Twitter, который скрывал сообщения президента США Дональда Трампа, который жаловался на то, что демократы украли у него голоса.
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