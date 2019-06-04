ТЭЦ — на бурый уголь! Как в Сибири игнорируют политику президента РФ • 58 • Аналитика Восьмой в российском списке «Форбс»

Многие российские города лихорадит. Как правило, причины общественного недовольства кроются в ухудшении экологической обстановки, неудовлетворительной работе ЖКХ, точечной застройке, отвратительном состоянии дорог и проблемах в здравоохранении.









Новосибирск, один из крупнейших городов России, в этом смысле является типичным примером того, как власти в регионах не только отказываются прислушиваться к мнению горожан, но и фактически игнорируют указания руководства страны.



В конце прошлого года новосибирцы с изумлением узнали, что в их городе, постоянно занимающем одно из первых мест в России по количеству онкологических заболеваний (и отличающемся без того чрезвычайно загрязнённой атмосферой), закрывают… экологически чистые газовые котельные.



В 2018 году самую крупную новосибирскую ТЭЦ-5 перевели с каменного на бурый уголь. Вместо внедрения более чистых технологий выработки электроэнергии и тепла на станциях «Сибирской генерирующей компании» идет обратный процесс. При этом три из четырех крупных городских ТЭЦ готовы работать на газе: ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4 полностью, ТЭЦ-5 — частично.



Процесс перевода ТЭЦ-5 на дешевый, но экологически более вредный бурый уголь сопровождала активная информационная кампания. Она должна была оправдать в глазах населения «оптимизацию затрат», которую начал новый владелец новосибирских ТЭЦ известный российский миллиардер Андрей Мельниченко. Он восьмой по богатству в российском списке «Форбс».



Энергетики с фантазией и мастерством, достойными лучшего применения, постоянно доказывали экологические «преимущества» бурого угля. Подключили к пропаганде даже популярных артистов.



15 июня компания СГК проводит «народные гуляния» на территории ТЭЦ-5 по случаю окончания отопительного сезона. В программе экскурсии по цехам и угольному складу, игры для детей и взрослых, большой концерт и фейерверк на фоне дымовых труб. Акция уже получила неофициальное название «к тёще на блины». СГК пытается так подсластить горожанам пилюлю после зимы, ставшей рекордной по числу отключений тепла и горячей воды.



Среди новосибирцев стала популярной шутка, что компания СГК могла бы без сомнений убедить перевести отопление курортов Крыма с газа на бурый уголь. Разумеется, для улучшения экологии полуострова…



Страна переходит на газ, а Новосибирск — на уголь

Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, даже угольная столица Воркута и ряд крупных городов центральной России продолжают переводить отопление на газ. Это полностью соответствует указаниям президента РФ, который 12 марта 2019 года попросил главу «Газпрома» Алексея Миллера подготовить предложения по увеличению темпов газификации внутри страны. Миллер на этой встрече обещал решить вопрос полной газификации за 10 лет.



По данным «Газпрома», из 66 регионов России, участвовавших в программе газификации в 2018 году, только десять (!!!) выполнили свои обязательства полностью. 14 субъектов существенно отстают от планов-графиков работ, а пять систематически не выполняют взятые на себя обязательства.



Глядя на ситуацию в Новосибирске, такому положению дел не удивляешься. Местные власти в реальности игнорируют как инициативы федерального центра по увеличению доли использования природного газа, так и обеспокоенность Москвы ухудшением экологии и здоровья в ряде городов, таких, как Новосибирск.



Областные и городские власти фактически отказываются выполнять указания экспертов администрации президента России.









Например, в прошлом году после жалоб жителей Новосибирска Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) провел в этом городе специальное выездное заседание по вопросам экологии и градостроительства. По итогам обсуждения проблем региона Совет обнародовал свои рекомендации для государственных органов РФ, руководства Новосибирской области и Новосибирска. Они опубликованы 11 февраля 2019 года на сайте СПЧ.



В отношении загрязнённости атмосферного воздуха СПЧ отметил:



Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске является высоким: средние за год концентрации взвешенных веществ и бенз(а)пирена превышают ПДК; вклад автотранспорта в суммарные выбросы составляет 59% [1]; основные стационарные источники загрязнения воздуха – предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭЦ-2, 3, 4, 5), а также промышленные комплексы. Несмотря на закрытие и переоборудование большинства угольных котельных, в городе все еще работает около 30 котельных на угле…

Для принятия эффективных мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха необходимо: сокращение выбросов загрязняющих веществ от ТЭЦ и автотранспорта, квотирование выбросов и стимулированием снижения хозяйствующими субъектами выбросов загрязняющих веществ и совершенствование системы информирования населения о состоянии атмосферного воздуха.



Интересы олигарха Мельниченко в приоритете

К сожалению, местные власти словно пропустили мимо ушей эти рекомендации. А вместо расширения площади зелёных зон идет их резкое сокращение. Мэрия Новосибирска вместе с Советом депутатов без устали штампуют разрешения на строительство в еще оставшихся немногих зелёных оазисах мегаполиса, игнорируя массовые протесты горожан.



Последним вопиющим фактом стало разрешение на застройку фактически на территории парка Кирова в Ленинском районе. Причём это строительство депутаты одобрили на следующий день после массового протеста в защиту парка.



Эксперты СПЧ подтвердили обоснованность жалоб граждан Новосибирска о многочисленных экологических нарушениях местных властей, в которых усматриваются коррупционные признаки лоббирования интересов застройщиков. Они также установили, что на территории Новосибирска происходит прогрессирующая деградация лесов с постоянным сокращением их площади.



Кроме этого, как пишут эксперты СПЧ,



…в открытом доступе отсутствуют оперативные, полные и достоверные данные обо всем спектре опасных веществ, источниках поступления этих веществ в атмосферу, их воздействии на здоровье населения и принимаемых мерах…



СПЧ констатировал:



В 2018 году «Сибирская генерирующая компания» публично объявила о планах перевести контролируемые энергетические объекты «Сибэко», в частности, Новосибирскую ТЭЦ-5, обеспечивающей теплом и энергией более половины города, на использование непроектного бурого угля взамен ранее применявшегося каменного угля.

Среди опасений общественности, связанных с этим проектом, – неприспособленность промышленных котлов, спроектированных под использование каменного угля, что, в связи с иными параметрами бурого угля, приведет к изменению объема и качества атмосферных выбросов ТЭЦ. Среди возможных последствий заявленных изменений — рост выбросов загрязняющих веществ, в частности, соединений серы, а также комплекс проблем, связанных с доставкой, разгрузкой и хранением бурого угля.



Фактически такой важный и авторитетный орган, как Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, предупреждает новосибирские власти о крайне негативных последствиях перехода на бурый уголь, а те просто не обращают на это внимания. И где же тогда та самая «вертикаль власти»?



И остаётся только догадываться, чем вызвана трогательная забота властей Новосибирска и области об улучшении финансовых показателей СГК. Почему они хранят воистину олимпийское спокойствие, глядя на происходящее?



Ведь если сравнить состояние новосибирской экологии с состоянием больного инсультом или инфарктом, то для неё переход на бурый уголь то же самое, что для такого пациента употребление нескольких литров натурального кофе ежесуточно… Извольте заплатить по счёту, товарищи офицеры



Но и это ещё не всё. Поставщик бурого угля на ТЭЦ Новосибирска — Канско-Ачинский разрез «Бородинский» компании СУЭК, принадлежащий всё тому же миллиардеру Андрею Мельниченко. Если при отгрузке с карьера одна тонна бурого угля стоит около 350-450 рублей, то после доставки в Новосибирск её цена увеличивается в несколько раз. Высокая стоимость перевозки (в советские времена возить бурый уголь за пределы региона добычи считалось экономически неоправданным) закладывается в тариф для населения. Весьма интересна в этом смысле позиция департамента по тарифам Новосибирской области, который не возражает против гигантских затрат на перевозку бурого угля, заложенных в тариф на тепло для населения.



Приоритетно обеспечивая коммерческие интересы господина Мельниченко, Западно-Сибирская железная дорога вынуждена в буквальном смысле «забивать» Транссиб углём. Так, по итогам 2018 года ею было перевезено более 300 млн. тонн грузов. Из них около 80 процентов составили как раз перевозки угля… Ведь теперь бурый уголь с разреза «Бородинский» неподалёку от Канска перевозят на расстояние более 1000 километров в Новосибирск.



Это происходит как раз тогда, когда федеральным центром раз за разом ставится вопрос об увеличении пропускной способности единственной железнодорожной магистрали, связывающей Запад и Восток России в целях её использования для перевозки международных грузов. Но, как говорится, воз и ныне там, поскольку, вероятно, интересы СГК и СУЭК в данном случае выше государственных.



И тем более они выше, чем экология и здоровье жителей Новосибирска, вынужденных дышать продуктами сгорания бурого угля.



В соответствии с законом госкапитализма прибыль в стране приватизируется, а убытки национализируются. В нашем случае государство покрывает лишь часть убытков от деятельности СГК в Новосибирске, увеличивая затраты на лечение онкобольных в городе.



На ближайшие пять лет из федерального бюджета область получит 11 миллиардов рублей на эти цели. В Новосибирске создается новый многофункциональный центр для ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний.



Вот и получается, если посчитать стоимость отопления Новосибирска газом, то это будет экономически намного выгоднее для страны и населения города. Но здесь интересы олигарха расходятся с государственными и народными. И воля Москвы тут, очевидно, не указ, потому как надо же господину Мельниченко где-то использовать уголь от купленных задешево угольных карьеров… Многие российские города лихорадит. Как правило, причины общественного недовольства кроются в ухудшении экологической обстановки, неудовлетворительной работе ЖКХ, точечной застройке, отвратительном состоянии дорог и проблемах в здравоохранении.Новосибирск, один из крупнейших городов России, в этом смысле является типичным примером того, как власти в регионах не только отказываются прислушиваться к мнению горожан, но и фактически игнорируют указания руководства страны.В конце прошлого года новосибирцы с изумлением узнали, что в их городе, постоянно занимающем одно из первых мест в России по количеству онкологических заболеваний (и отличающемся без того чрезвычайно загрязнённой атмосферой), закрывают… экологически чистые газовые котельные.В 2018 году самую крупную новосибирскую ТЭЦ-5 перевели с каменного на бурый уголь. Вместо внедрения более чистых технологий выработки электроэнергии и тепла на станциях «Сибирской генерирующей компании» идет обратный процесс. При этом три из четырех крупных городских ТЭЦ готовы работать на газе: ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4 полностью, ТЭЦ-5 — частично.Процесс перевода ТЭЦ-5 на дешевый, но экологически более вредный бурый уголь сопровождала активная информационная кампания. Она должна была оправдать в глазах населения «оптимизацию затрат», которую начал новый владелец новосибирских ТЭЦ известный российский миллиардер Андрей Мельниченко. Он восьмой по богатству в российском списке «Форбс».Энергетики с фантазией и мастерством, достойными лучшего применения, постоянно доказывали экологические «преимущества» бурого угля. Подключили к пропаганде даже популярных артистов.15 июня компания СГК проводит «народные гуляния» на территории ТЭЦ-5 по случаю окончания отопительного сезона. В программе экскурсии по цехам и угольному складу, игры для детей и взрослых, большой концерт и фейерверк на фоне дымовых труб. Акция уже получила неофициальное название «к тёще на блины». СГК пытается так подсластить горожанам пилюлю после зимы, ставшей рекордной по числу отключений тепла и горячей воды.Среди новосибирцев стала популярной шутка, что компания СГК могла бы без сомнений убедить перевести отопление курортов Крыма с газа на бурый уголь. Разумеется, для улучшения экологии полуострова…Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, даже угольная столица Воркута и ряд крупных городов центральной России продолжают переводить отопление на газ. Это полностью соответствует указаниям президента РФ, который 12 марта 2019 года попросил главу «Газпрома» Алексея Миллера подготовить предложения по увеличению темпов газификации внутри страны. Миллер на этой встрече обещал решить вопрос полной газификации за 10 лет.По данным «Газпрома», из 66 регионов России, участвовавших в программе газификации в 2018 году, только десять (!!!) выполнили свои обязательства полностью. 14 субъектов существенно отстают от планов-графиков работ, а пять систематически не выполняют взятые на себя обязательства.Глядя на ситуацию в Новосибирске, такому положению дел не удивляешься. Местные власти в реальности игнорируют как инициативы федерального центра по увеличению доли использования природного газа, так и обеспокоенность Москвы ухудшением экологии и здоровья в ряде городов, таких, как Новосибирск.Областные и городские власти фактически отказываются выполнять указания экспертов администрации президента России.Например, в прошлом году после жалоб жителей Новосибирска Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) провел в этом городе специальное выездное заседание по вопросам экологии и градостроительства. По итогам обсуждения проблем региона Совет обнародовал свои рекомендации для государственных органов РФ, руководства Новосибирской области и Новосибирска. Они опубликованы 11 февраля 2019 года на сайте СПЧ.В отношении загрязнённости атмосферного воздуха СПЧ отметил:К сожалению, местные власти словно пропустили мимо ушей эти рекомендации. А вместо расширения площади зелёных зон идет их резкое сокращение. Мэрия Новосибирска вместе с Советом депутатов без устали штампуют разрешения на строительство в еще оставшихся немногих зелёных оазисах мегаполиса, игнорируя массовые протесты горожан.Последним вопиющим фактом стало разрешение на застройку фактически на территории парка Кирова в Ленинском районе. Причём это строительство депутаты одобрили на следующий день после массового протеста в защиту парка.Эксперты СПЧ подтвердили обоснованность жалоб граждан Новосибирска о многочисленных экологических нарушениях местных властей, в которых усматриваются коррупционные признаки лоббирования интересов застройщиков. Они также установили, что на территории Новосибирска происходит прогрессирующая деградация лесов с постоянным сокращением их площади.Кроме этого, как пишут эксперты СПЧ,СПЧ констатировал:Фактически такой важный и авторитетный орган, как Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, предупреждает новосибирские власти о крайне негативных последствиях перехода на бурый уголь, а те просто не обращают на это внимания. И где же тогда та самая «вертикаль власти»?И остаётся только догадываться, чем вызвана трогательная забота властей Новосибирска и области об улучшении финансовых показателей СГК. Почему они хранят воистину олимпийское спокойствие, глядя на происходящее?Ведь если сравнить состояние новосибирской экологии с состоянием больного инсультом или инфарктом, то для неё переход на бурый уголь то же самое, что для такого пациента употребление нескольких литров натурального кофе ежесуточно…Но и это ещё не всё. Поставщик бурого угля на ТЭЦ Новосибирска — Канско-Ачинский разрез «Бородинский» компании СУЭК, принадлежащий всё тому же миллиардеру Андрею Мельниченко. Если при отгрузке с карьера одна тонна бурого угля стоит около 350-450 рублей, то после доставки в Новосибирск её цена увеличивается в несколько раз. Высокая стоимость перевозки (в советские времена возить бурый уголь за пределы региона добычи считалось экономически неоправданным) закладывается в тариф для населения. Весьма интересна в этом смысле позиция департамента по тарифам Новосибирской области, который не возражает против гигантских затрат на перевозку бурого угля, заложенных в тариф на тепло для населения.Приоритетно обеспечивая коммерческие интересы господина Мельниченко, Западно-Сибирская железная дорога вынуждена в буквальном смысле «забивать» Транссиб углём. Так, по итогам 2018 года ею было перевезено более 300 млн. тонн грузов. Из них около 80 процентов составили как раз перевозки угля… Ведь теперь бурый уголь с разреза «Бородинский» неподалёку от Канска перевозят на расстояние более 1000 километров в Новосибирск.Это происходит как раз тогда, когда федеральным центром раз за разом ставится вопрос об увеличении пропускной способности единственной железнодорожной магистрали, связывающей Запад и Восток России в целях её использования для перевозки международных грузов. Но, как говорится, воз и ныне там, поскольку, вероятно, интересы СГК и СУЭК в данном случае выше государственных.В соответствии с законом госкапитализма прибыль в стране приватизируется, а убытки национализируются. В нашем случае государство покрывает лишь часть убытков от деятельности СГК в Новосибирске, увеличивая затраты на лечение онкобольных в городе.На ближайшие пять лет из федерального бюджета область получит 11 миллиардов рублей на эти цели. В Новосибирске создается новый многофункциональный центр для ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний.Вот и получается, если посчитать стоимость отопления Новосибирска газом, то это будет экономически намного выгоднее для страны и населения города. Но здесь интересы олигарха расходятся с государственными и народными. И воля Москвы тут, очевидно, не указ, потому как надо же господину Мельниченко где-то использовать уголь от купленных задешево угольных карьеров… Игорь Матвеев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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