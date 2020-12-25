Тет-а-тет с Путиным: Зеленский пообещал Кремлю "нормандский" разговор

Президент Украины Владимир Зеленский в последнем интервью заявил, что намерен переговорить с главой РФ Владимиром Путиным, если решение о встрече в "нормандском формате" будет затягиваться.

Тем не менее пока повода для такого разговора нет, подчеркнул Зеленский.

"Я могу ему позвонить, он точно со мной пообщается", - похвастался президент Украины.

В то же время, по его словам, есть необходимость провести диалог с Путиным как в рамках "нормандского формата", так и "тет-а-тет".