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Тет-а-тет с Путиным: Зеленский пообещал Кремлю "нормандский" разговор

25 декабря 2020, 15:55  •  196 • Политика
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что может позвонить российскому коллеге Владимиру Путину и он "точно с ним пообщается". По словам лидера Незалежной, ему необходим разговор "тет-а-тет".
Президент Украины Владимир Зеленский в последнем интервью заявил, что намерен переговорить с главой РФ Владимиром Путиным, если решение о встрече в "нормандском формате" будет затягиваться.
Тем не менее пока повода для такого разговора нет, подчеркнул Зеленский.
"Я могу ему позвонить, он точно со мной пообщается", - похвастался президент Украины.
В то же время, по его словам, есть необходимость провести диалог с Путиным как в рамках "нормандского формата", так и "тет-а-тет".

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