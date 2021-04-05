Тесты соврали: Побочный эффект от Pfizer привёл к вспышке COVID в Германии

Неожиданный побочный эффект от вакцины Pfizer привёл к вспышке COVID в одной из больниц Германии. Привившийся врач стал разносчиком заболевания, хотя тесты показывали отрицательный результат.

В одной из больниц Германии зафиксирована вспышка COVID, причину которой долго не могли понять специалисты. Как пишут "Невские новости", выяснилось, что разносчиком заболевания стал привитый вакциной Pfizer врач - он заражал коллег и пациентов, даже не подозревая об этом.

При этом тесты не показывали у него наличие коронавируса. Врачи описывают эту побочку как "тифозный эффект Мэри". Привитый становится в таком случае "инкубатором" инфекции, но симптомы у него не проявляются.

Как отмечается, найти источник заражения оказалось непросто, за это время COVID подхватили многие пациенты и персонал.